شرطان لفاتورة الضريبة الإلكترونية

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة توافر شرطين أساسيين لإصدار «فاتورة ضريبية إلكترونية» لضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من بداية الشهر المقبل بنسبة 5% على توريد معظم السلع والخدمات.

وقالت مصادر الهيئة لـ«البيان الاقتصادي» إن أي خاضع لضريبة القيمة المضافة يمكنه إصدار «فاتورة ضريبية إلكترونية»، بشرط أن يكون قادراً على تخزين نسخة من الفاتورة الإلكترونية بشكل آمن، وفقاً لمتطلبات حفظ السجلات، وأن يتم ضمان صحة مضمون ومصدر الفاتورة الإلكترونية.

وأشارت المصادر إلى أنه وفقاً للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة التي يتبقى على تنفيذها أقل من 10 أيام، فإنه يمكن للخاضع للضريبة كذلك إصدار إشعار دائن بوسائل إلكترونية، بشرط أن يكون قادراً على تخزينه إلكترونياً بشكل آمن، وأن يتم ضمان صحة مضمون الإشعار الضريبي الإلكتروني ومصدره، مؤكدةً أن كل الفواتير الخاصة بالأعمال الخاضعة للضرائب بالدولة يجب أن يكون مطبوعاً عليها رقم التسجيل الضريبي إلزامياً، اعتباراً من أول يناير المقبل.