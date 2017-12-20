«طيران الإمارات» تنطلق إلى مطار لندن ستانستد

أعلنت «طيران الإمارات»، عن خطط لإطلاق خدمة يومية جديدة من دبي إلى مطار لندن ستانستد اعتباراً من 8 يونيو المقبل، وبذلك ستصبح «طيران الإمارات» أول ناقلة جوية شرق أوسطية تسيّر رحلات إلى هذا المطار الواقع شمال شرقي لندن، الذي يتمتع بموقع استراتيجي قريب من مراكز الصناعات التقنية والأدوية في كامبردج وبيتربرو.

وقال السير تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات»: «يجسد إعلاننا عن إطلاق خدمة دبي - لندن ستانستد الجديدة مدى قوة التزامنا لخدمة لندن، إذ ستغطي خدماتنا ثلاث مطارات. هناك طلب قوي من السياح ورجال الأعمال على هذه الخدمة، ونحن نعتقد أن إعلاننا سيلقى ترحيباً واسعاً عبر شبكة خطوطنا العالمية، ومن الشركات العاملة في منطقة مطار لندن ستانستد. كما نتطلع إلى تعزيز التجارة والسياحة من وإلى لندن، وإتاحة خدماتنا الحائزة جوائز أمام مزيد من عملائنا في المنطقة».

ويمثّل فتح خط إلى مطار لندن ستانستد قراراً استراتيجياً لـ«طيران الإمارات» لخدمة مجتمع الأعمال المزدهر في شمال شرقي لندن والمنطقة المحيطة التي يقدر عدد سكانها بأكثر من 7.5 ملايين نسمة. وتعد هونغ كونغ ودبي ومومباي وسنغافورة وشنغهاي الوجهات التجارية الرئيسة للشركات العاملة شمال شرقي لندن، وتخدمها «طيران الإمارات» جميعاً برحلات يومية مباشرة عبر مقرها الرئيس في دبي. ويمكن للسياح الاستمتاع برحلات مباشرة يومياً إلى أستراليا ونيوزيلندا وتايلند وبالي وجزر المحيط الهندي.

وقال كين أوتول، الرئيس لتنفيذي لمطار لندن ستانستد: «نحن سعداء لأن طيران الإمارات أدركت أهمية مطارنا والفرص التي توفرها المنطقة لمواصلة تنمية عملياتها في جنوب شرقي المملكة المتحدة في العقد المقبل. وسوف تعطي هذه الخدمة في هذا الوقت بالذات دفعة قوية لاقتصاد المملكة المتحدة، من خلال تعزيز الروابط الجوية، وتوفير مزيد من الخيارات المريحة للسفر إلى وجهات بعيدة. لقد شهد مطارنا استثمارات ونمواً كبيراً من أن تملكته مجموعة مطارات مانشستر في عام 2013، ونحن نتطلع إلى العمل مع طيران الإمارات، ونحن نمضي قدماً إلى المرحلة التالية من النمو وتوسيع شبكة الوجهات العالمية».

وسوف يفتح مطار لندن ستانستد فرصاً جديدة أمام الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات واكبر ناقلة دولية للشحن في العالم، نظراً إلى إمكاناته الضخمة في هذا المجال. وتحقق الناقلة تواصلاً بين عملاء الشحن مع أكثر من 154 مدينة في 84 دولة عبر قارات العالم الست، كما تحمل أكثر من 140 ألف طن من مختلف الشحنات من وإلى المملكة المتحدة كل عام.