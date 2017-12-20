تعرف على الخصومات والعروض الترويجية خلال مهرجان دبي للتسوق

تطلق مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" خلال الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق العديد من الأنشطة والفعاليات والعروض الترويجية المميزة، ومن أبرزها 23 فعالية وعرضاً مشوّقاً في مواقع مختلفة في دبي لتوفّر السعادة والبهجة، وتنشر الأجواء الاحتفالية بين سكّان وزوّار المدينة.

1- بطاقة مهرجان دبي للتسوّق

توفّر بطاقة مهرجان دبي للتسوّق لمستخدميها خصومات رائعة على رسوم الدخول إلى المعالم السياحية والمطاعم. اذ تصل الخصومات إلى 65% على أبرز الوجهات السياحية بما في ذلك حديقة "أكوافنتشر المائية" في "أتلانتس النخلة"، و" كيدزانيا" و"لا بيرل"، وكما يمكنهم التلذذ بتجربة أشهى المأكولات في مطعم "شان كونولي" المميز في "دبي أوبرا".

2- عروض ترويجية لا تفوت

سيتمكن المتسوقون ابتداءً من منتصف نهار اليوم الأول للمهرجان 26 ديسمبر ولمدّة 12 ساعة الاستمتاع بمختلف العروض الترويجية التي تقدم خصومات ما بين 25٪ حتى 90٪ في مراكز التسوّق التالية: "مول الإمارات"، و"سيتي سنتر مردف"، و"سيتي سنتر ديرة"، و"سيتي سنتر معيصم"، و"سيتي سنتر البرشاء"، و"سيتي سنتر الشندغة". يتاح لزوار التأهل لدخول السحب الكبير والفوز بجائزة مذهلة بقيمة 50 ألف درهم، وذلك عند إنفاق 300 درهم في أي من المحلات المشاركة في تلك المراكز، كما سيقام السحب مباشرة بعد الساعة 12 منتصف الليل بتاريخ 27 ديسمبر.

3-احصل على منتج حصري



تطلق العلامة التجارية "كيلز" لمستحضرات العناية بالبشرة والشعر والجسم منتج "لوف دبي" في دبي مول، ومول الإمارات، وذلك في أول يوم من مهرجان دبي للتسوق.

4-عروض الألعاب النارية

يحتضن مهرجان دبي للتسوّق سلسلة من عروض الألعاب النارية المذهلة، لتزين سماء دبي طوال المهرجان. وتقام هذه العروض المشوقة عند افتتاح المهرجان يوم 26 ديسمبر ويليها بعد ذلك كل خميس وجمعة، ويوم الاختتام في 27 يناير بتمام الساعة 8 ليلاً في: "ذا بييتش" مقابل "جميرا بيتش ريزيدنس"، وفي "لا مير"، و"السيف".

5- اربح سيارة جديدة

تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع مجموعة عبد الواحد الرستماني والقرية العالمية "سحوبات إنفينيتي الكبرى"، لتقدم فرصة لأحد المحظوظين بالفوز بسيارة إنفينيتي QX60 و150 ألف درهم نقداً يومياً٬ بالإضافة الى الحصول على جائزة نقدية تقدر بـ 50 ألف درهم لكل أربعة فائزين في السحب الأسبوعي. ويمكن شراء بطاقات السحب بسعر 200 درهم لغاية 3 فبراير من محطات "إينوك" و"إيبكو"، والقرية العالمية، وسوبرماركت "زوم"، وبالإضافة إلى مواقع ومراكز تجارية مختارة.

6-اغتنم أفضل العروض

يقدّم مهرجان دبي للتسوّق للمتسوّقين كل يوم جمعة وضمن "مفاجآت يوم الجمعة"، خصومات هائلة على مجموعة من المنتجات الحصرية في أحد مراكز التسوق المشاركة.

7- سحوبات غرفة الأحلام

سيحظى المتسوّقون بعروض قيّمة كل أسبوع من مختلف المحلات التجارية الرائدة في مجال الأدوات المنزلية، وكما سيمنح لعشاق الديكور والأثاث فرصة الفوز في السحب بإحدى الغرف التالية: معيشة أو طعام أو نوم أو جميعها مجهزّة بالكامل بأثاث فاخر، والتي تبلغ 10 آلاف درهم، وذلك عند إنفاق 1،000 درهم أو أكثر في المحلات المشاركة التالية: "ايكيا"، و"آي دي ديزاين"، و"هوم سنتر"، و"هوم بوكس" و"كوتيج شيك". وسيتم الإعلان عن الفائزين اسبوعياً خلال المهرجان.

8- احضروا أفلام في الهواء الطلق

سيتمكن زوار "ريفرلاند دبي" بالاستمتاع بأفلام سينيمائية في سينما الهواء الطلق يومياً حتى 6 يناير.

9- السوق الموسمي

سوف يسعد الزوار في فعالية السوق الموسمي والتي ستقام ما بين 11 و20 يناير في برج بارك بداون تاون، بمجموعة من الأنشطة والتي تشمل الحفلات الموسيقية الحية، وحصص اللياقة البدنية مثل دروس اليوغا، إلى جانب عرض أحدث الأفلام الوثائقية في السينما المفتوحة والاستمتاع بالجو الرائع، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الشيقة للأطفال.

10-امتلك أجمل المجوهرات

تقدم مجموعة دبي للذهب والمجوهرات للمتسوقين فرصة الحصول على ثلاث جوائز قيمة من الذهب يومياً، وذلك عند إنفاق 500 درهم كحد أدنى في أي من محلات الذهب والمجوهرات المشاركة بدبي، حيث يمنح للفائز الأول نصف كيلوغرام، ويقدم للفائز الثاني والثالث ربع كيلوغرام لكل منهما بشكل يومي. وفي آخر يوم من مهرجان دبي للتسوق 2018، يحصل فائز واحد على كيلوغرام من الذهب في السحب.

11- عروض موسيقية

يحتضن دبي مول خلال المهرجان عروضاً موسيقية جذابة ضمن برنامج موسيقي متنوع.

12- بطاقات الولاء خلال المهرجان

يقدم برنامج الولاء طوال مهرجان دبي للتسوق فرصاً حصرية ومميزة للأعضاء المشاركين في بطاقات الولاء والتي تتمثل في: "بطاقة شكراً"، "بطاقة أباريل"، "بطاقة أير مايلز" وبطاقة "جاشنمال للمستلزمات منزلية"، حيث ستتاح الفرصة أمامهم للدخول في السحب والفوز بهدايا رائعة ومتعددة. ويمكن المشاركة في هذا السحب الكبير من خلال استخدام بطاقة الائتمان الخاصة بهم للحصول على النقاط المجمعة من مختلف المشتريات خلال المهرجان، وادخال بياناتهم الشخصية على الموقع الالكتروني dsfloyalty.com ليحصلوا على فرصة الفوز.

13- حفلات غنائية حيّة



يحيي الفنان محمد منير على مسرح مدينة دبي للإعلام حفلة غنائية بتاريخ 19 يناير 2018، فيما سيستضيف المسرح ذاته الفنانة ماجدة الرومي في 26 يناير.

14- تسوق واربح في مجموعة مراكز التسوق في دبي

تقدّم مجموعة مراكز التسوّق في دبي حملة ترويجية بعنوان "تسوق واربح”، حيث يحصل المتسوق على فرصة الفوز بجوائز نقدية قيمتها مليون درهم عند إنفاق 200 درهم ومضاعفاتها في أي من مراكز التسوق المشاركة خلال فترة المهرجان.

15- وجهات سياحية على شاطئ البحر



ستمتاز الوجهة البحرية الجديدة التي تم افتتحها من قبل مراس "لامير"، خلال المهرجان بجو كاريبي مع وجود مسيرات للاعبي الخفة والمشي على السيقان الخشبية، والفرق الموسيقية.

16- تجربة مميزة في السيف

ستسعد الوجهة الترفيهية "السيف"، زوارها بمجموعة من عروض الإضاءة والألوان في أجواء موسيقية رائعة خلال المهرجان، مثل "ذا لايتينج فايريز"، و"لايت أمبريلا" كجزء من برنامج ليالي السيف.

17– عروض الرقص الممتعة



تستضيف مراكز التسوق المشاركة ومنها "مول الإمارات"، و"سيتي سنتر مردف"، و"سيتي سنتر ديرة" خلال مهرجان دبي للتسوق عروضاً للرقص والموسيقى والجمباز.

18– أنشطة وفعاليات مميزة



يقدم "ذا أوتلت فيليدج" مجموعة من الأنشطة والفعاليات المميزة، حيث سيستمتع الزوّار بعروض الشخصية الكرتونية " نوتكراكر"، و "جولد الوسيونس".

19 - عروض ترفيهية وبهلوانية

تحتفل وجهة "ذا بييتش"، مقابل جميرا بيتش ريزيدانس بعروض ترفيهية وبهلوانية متنوعة.

20– انضم إلى ورشة عمل مستحضرات التجميل

سيسعد عشاق الجمال في روبنسونس بدبي فستيفال سيتي مول، بورشات عمل مستحضرات التجميل التي ستنظم خلال المهرجان.

21– تجربة مميزة في مختبر العطور

يتاح لزوار دبي مول في فترة ما بين 2 حتى 15 يناير، استكشاف فن صناعة العطور ومعرفة المكونات المستخدمة فيها، وذلك من خلال خبراء ممتازين في عالم العطور. تتمثل العلامات التجارية المشاركة في هذا المختبر: "جورجيو ارماني"، و"إيف سان لوران"، "لانكوم"، و"رالف لورين".

22-قابلوا المؤثرين المفضلين لديكم

وسيحظى محبو ومتتبعي الشخصيات المؤثرة في مجال التواصل الاجتماعي، فرصة مقابلة الشخصيات الشهيرة التالية خلال مهرجان دبي للتسوق: جويل مردينيان، نهى نبيل، مثايل آل علي، تيم الفلاسي ".

23-اضحك من أعماق قلبك خلال مهرجان دبي للتسوق

سيكون الجمهور على موعد مع عروض كوميدية مضحكة في سوق التنين 2 وابن بطوطة مول، بتاريخ 26 ديسمبر يوم 1 يناير حتى 15 يناير.