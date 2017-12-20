الإمارات العالمية للألمنيوم توقّع اتفاق توريد مع «شاهين كيم»

وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الدولة خارج قطاع النفط والغاز، اتفاقية توريد طويلة الأمد مع شركة شاهين كيم للاستثمارات، ما يمهد الطريق نحو بناء شركة شاهين مجمعاً كيميائياً بمدينة خليفة الصناعية في أبوظبي.

ومع بدء إنتاجه في مطلع العقد المقبل، سيوفر مصنع شاهين لثنائي كلوريد الإيثيلين والصودا الكاوية كافة احتياجات مصفاة الطويلة للألومينا من الصودا الكاوية لمدة 15 عاماً بما يلبي جميع احتياجات الشركة من هذه المادة الخام.

إنتاج

كما سيعزز تشييد هذا المصنع بشكل كبير إنتاج الإمارات من مادة الصودا الكاوية، وهي مادة خام مهمة لصناعة المنتجات البترولية وتصنيع المواد الكيميائية فضلاً عن تكرير الألومينا، وسيكون المصنع الجديد هو الأول في الدولة لإنتاج مادة ثنائي كلوريد الإيثيلين التي ستباع إلى أطراف ثالثة، وهي مادة كيميائية أولية تستخدم غالباً في تصنيع كلوريد الفينيل.

والذي يستخدم بدوره في صنع كلوريد البولي فينيل، وهو البلاستيك الذي يستخدم في صناعة الأنابيب والزجاجات وغيرهما من المنتجات. ويعد إنتاج ثاني كلوريد الإيثيلين والصودا الكاوية إحدى الصناعات الجديدة في مدينة خليفة الصناعية، ومن المتوقع أن يرسخ إنشاء المصنع مكانة مدينة خليفة الصناعية كمركز صناعي لأبوظبي والدولة.

وقع الاتفاق عبد الله بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وراشد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة شاهين، ووليد أزهري المدير العام لشركة شاهين، بحضور عبد الكريم المصعبي، نائب الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، المطور الرئيس ومشغل منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي

وقال عبد الله بن كلبان: يضمن بناء مصنع الصودا الكاوية بجوار مصفاة الألومينا توفير جميع احتياجاتنا من هذه المادة الخام المهمة بأسعار تنافسية لسنوات عديدة مقبلة، ويسعدنا أن نسهم في خلق المزيد من التوسع الصناعي في إمارة أبوظبي عبر طلب احتياجاتنا من مادة الصودا الكاوية، لتواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم دعمها على مدى العقود للتنوع الاقتصادي بالإمارات.

من جانبه قال راشد السويدي: نتطلع إلى بناء مصنعنا في مدينة خليفة الصناعية لتزويد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بمادة الصودا الكاوية التي تحتاجها، ويسعدنا أن نصبح أول منتج لمادة ثاني كلوريد الإيثيلين في الدولة فضلاً عن كلوريد الفينيل والبولي فينيل كلوريد مستقبلاً.

سيتم بناء المصنع الجديد بالقرب من موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الطويلة على مساحة 300 ألف متر مربع. كما أن هناك مجالاً للتوسع في المستقبل. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى من المصنع 130 ألف طن سنوياً من الصودا الكاوية و160 ألف طن سنوياً من ثاني كلوريد الإيثيلين.

وتخطط شركة شاهين لبناء المرحلة الثانية من المشروع في وقت لاحق، حيث ستتمكن الشركة من إنتاج كلوريد الفينيل والبولي فينيل كلورايد ومضاعفة قدرة إنتاج الصودا الكاوية.

وتعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حالياً على بناء مصفاة الطويلة للألومينا بجوار مصهر الطويلة. وستعالج المصفاة خام البوكسيت إلى الألومينا، وهو المادة الخام لمصهر الألمنيوم. وتعد مصفاة الألومينا في الطويلة أول مصفاة في الدولة وستلبي 40% من متطلبات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الألومينا.

استيراد

تستورد الإمارات حالياً جميع احتياجاتها من البولي فينيل كلوريد. ويمكن أن يحفز الإنتاج المحلي تعزيز الصناعات التي تعتمد على كلوريد البولي فينيل في مدينة خليفة الصناعية.