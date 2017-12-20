دبي تحوّل الرمال إلى ذهب

أشاد البنك الدولي بتجربة دبي على صعيد «حوكمة الأراضي» وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر» إن حوكمة الأراضي قد تتسبب بالعديد من المشاكل في العالم لا سيما في العالم العربي. ودعا البنك الدولي دول العالم الى التعلم من تجربة دائرة الأراضي والأملاك في دبي وأثنى البنك الدولي على جهود الإمارة وقال إنها «حولت الرمال الى ذهب».

وتأتي إشادة البنك الدولي بالتجربة العقارية لدبي وسط استعداداته للمشاركة في حدث دولي تحتضنه الإمارة بعنوان «المؤتمر العربي الأول لإدارة الأراضي والعقارات» ويستمر من 26 إلى 28 فبراير 2018، وسيتناول بعضا من أكثر الموضوعات تحدياً في البلدان العربية اليوم وهي:

كيف يمكن إدارة الأراضي للحد من الصراعات، وتشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعظيم استفادة الأفراد والدولة والمجتمع من الأراضي والعقارات. وكيفية الاستفادة من تجربة دبي في «تحويل الرمال إلى ذهب».

يشارك في تنظيم هذا المؤتمر كل من حكومة الإمارات العربية المتحدة بالمشاركة مع البنك الدولي، والشبكة العالمية لأدوات الأراضي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، والجامعة العربية، واتحاد المساحين العرب.

ويستهدف المؤتمر تبادل المعرفة وتعزيز التعاون الإقليمي وتنمية القدرات والابتكار في مجال إدارة الأراضي والإصلاح العقاري لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية. وسيتصدى المؤتمر لموضوعات بارزة من بينها الحصول على الأراضي للأنشطة المستدامة والاستثمار.

والربط بين سياسات الأراضي والإسكان؛ والتعليم، والبحث، وتطوير القدرات من خلال سياسات وتنظيم وإدارة شؤون الأراضي؛ وحماية الأراضي وحقوق الملكية للنازحين واللاجئين لتيسير إعادة الإعمار؛ وحقوق المرأة والأراضي والتملك؛ والتكنولوجيات الجديدة لدعم أنظمة تسجيل الأراضي والعقارات، وتقييم الممتلكات والسياسات الضريبية.