عواقب تنتظر المتخلفين عن التسجيل في «المضافة»

كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب عن أن هناك 5 عواقب تنتظر الجهات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة حال عدم تسجيلها قبل أول يناير 2018 موعد بدء تطبيق الضريبة على توريد معظم السلع والخدمات.

ووجهت الهيئة أمس إشعاراً رسمياً للجهات المعنية بالتطبيق أوضحت خلاله أنه لم يتبق سوى 11 يوماً على تطبيق الضريبة وأنه اعتباراً من 1 يناير سيتم التعامل مع الأعمال غير المسجلة أنها مخالفة وبالتالي سيتم تطبيق كافة الإجراءات المترتبة تجاه المخالفين.

وشددت الهيئة في إشعارها على أن العواقب التي يواجهها المخالفون تتضمن عدم التمكن من فرض الضريبة على عملاء الجهة الخاضعة للضريبة غير المسجلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب التي سيكون عليها سداد الضريبة عن الاستيراد قبل أن تنتهي الجهة من إجراءات التخليص للسلع من المنفذ الجمركي فيما ستكون الجهة المخالفة ملزمة بسداد غرامة إدارية 20 ألف درهم للتأخر في تقديم طلب التسجيل.

وأضافت أنه سيكون على الجهة الخاضعة للضريبة غير المسجلة لدى الهيئة كذلك سداد الضريبة على جميع التوريدات التي تمت في الفترة التي كان من المفترض أن تكون الجهة مسجلة فيها كما ستلتزم الجهة المخالفة بسداد الغرامات الإدارية للتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية والتأخر في سداد الضريبة المستحقة.

وجددت «الاتحادية للضرائب» دعوتها لكافة قطاعات الأعمال المعنية في دولة الإمارات للإسراع في التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة تجنباً للمخالفات والغرامات الإدارية مشددة على أن تقديم طلب التسجيل في 2018 من الملزمين بالتطبيق سيكلف كل مخالف 20 ألف درهم.