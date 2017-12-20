دبي تتطلع للصدارة في تقنية بلوك تشين عالمياً

المصدر:
  • دبي-وائل الخطيب
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أكدت مجلة فوربس أن دبي التي تصفها بمدينة المستقبل والتي تخطط لامتلاك رجال شرطة آليين وتاكسي طائر وسيارات ذاتية القيادة في طرقها في الأعوام المقبلة وعينت أخيراً وزيراً مسؤولاً عن الذكاء الاصطناعي، تخطط أيضاً لتصبح أول حكومة في العالم تطبق تقنية البلوك تشين في تعاملاتها.

وبحلول 2020 تعتزم الإمارة تحويل جميع طلبات الحصول على التأشيرات وتسديد الفواتير وتجديد التراخيص والتي تمثل أكثر من 100 مليون وثيقة كل عام إلى التعامل الرقمي باستخدام التقنية الجديدة.

ووفقاً لـ «دبي الذكية» التي تقوم بتنظيم ورش عمل حكومية وخاصة لتحديد الخدمات التي يمكن تحسينها عبر اعتماد «بلوكشين» فإن هذه الاستراتيجية يمكنها توفير 25.1 مليون ساعة عمل أو 1.5 مليار دولار سنوياً للإمارة. وأطلقت دائرة الأراضي في دبي، في أكتوبر نظاماً يعمل بتقنية بلوك تشين، بهدف ضمان المعاملات المالية، والتسجيل الإلكتروني لجميع العقود العقارية وربط أصحاب المنازل والمستأجرين بالجهات التي تتطلب فواتير عقارية.

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