90 % تخفيضات بمراكز «ماجد الفطيم» في دبي الثلاثاء المقبل

أعلنت «ماجد الفطيم»، الشركة المتخصصة في تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، أنها ستقدم تخفيضات خاطفة تستمر 12 ساعة على امتداد مراكز التسوق التابعة لها في دبي في شراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وتُقام هذه التخفيضات الهائلة حصرياً على امتداد مراكز التسوق التابعة لـ«ماجد الفطيم» بدبي وهي «مول الإمارات» و«سيتي سنتر مردف» و«سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر معيصم» و«سيتي سنتر الشندغة» و«ماي سيتي سنتر البرشاء».

وبعد النجاح الهائل الذي حققته التخفيضات السريعة المماثلة في الأعوام الماضية وفي إطار تقويم فعاليات التجزئة بدبي، ستقدّم المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المذكورة تخفيضات ضخمة تصل إلى 90٪ إلى حين نفاد الكمية.

وتنطلق التخفيضات الضخمة عند منتصف النهار وتستمر حتى منتصف الليل (12:00 ظهراً ــ 12:00 ليلاً) الثلاثاء المقبل وإلى جانب التخفيضات الهائلة يتأهّل كل من يتسوق بقيمة 200 درهم لدخول السحب على الجائزة الكبرى وقدرها 50.000 درهم وسيتم إعلان اسم الفائز في اليوم نفسه عند منتصف الليل في «سيتي سنتر مردف».

وتتوافر التخفيضات الحصرية التي تصل إلى 90٪ على امتداد متاجر الأزياء والمجوهرات والإلكترونيات والمستلزمات المنزلية وغيرها لمدة 12 ساعة فقط، ومن المتوقع أن تجتذب هذه التخفيضات الأفضل على مدى العام أعداداً قياسية من المتسوقين قبيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يناير 2018.