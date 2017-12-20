9.1 مليارات ميزانية «عزيزي للتطوير العقاري» 2018

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري اعتماد ميزانية العام الجديد 2018 بقيمة 9.1 مليارات درهم، وهو رقم يفوق بكثير ميزانية العام الحالي بأضعاف، وذلك بغرض تعزيز الدور الفاعل الذي تلعبه الشركة في القطاع العقاري في دبي.

واعتمد مرويس عزيزي رئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري ميزانية العام الجديد على هامش حفل العشاء الذي أقامته الشركة أخيراً بمناسبة نهاية العام وذلك بحضور سعيد الطاير رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة ميدان» وفؤاد عزيزي نائب الرئيس التنفيذي لعزيزي للتطوير العقاري.

ويجسد الإعلان عن الميزانية الجديدة التزام المطور العقاري بمواصلة نشاطه في السوق العقاري في دبي وذلك من خلال العمل على إنشاء مشاريع سكنية تعكس أنماط الحياة الفاخرة في مواقع رئيسية في الإمارة، وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للعيش والعمل معاً.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لعزيزي للتطوير العقاري: «نحن سعداء بالإعلان عن الميزانية الجديدة التي تقدر بـ 9.1 مليارات درهم، ما يتوافق مع هدفنا الاستراتيجي المتمثل في توسيع حجم أعمالنا في إمارة دبي تماشياً مع المكانة العالمية المرموقة التي تحظى بها الإمارة على خارطة القطاع العقاري.

وتضم محفظتنا العقارية المستقبلية مشاريع سكنية في مواقع جديدة ومشاريع ذات نمط مجتمعي في مناطق ذات مقومات عالية بمدينة دبي. وشهد العام 2017 إطلاق العديد من المشاريع والخطط التي ترجمت رؤيتنا واقعاً ملموساً، ونتوقع زيادة حجم أعمالنا ومشاريعنا في العام 2018 لا سيما مع اقتراب بداية معرض إكسبو 2020، الذي يعد أحد أكبر المعارض والأحداث في أجندة دبي خلال السنوات القليلة الماضية».

وأضاف فرهاد: سينصب تركيزنا خلال العام 2018 على تحقيق التزاماتنا ومتطلبات عملائنا في ظل حرصنا على إدارة رأس المال بالشكل الصحيح وبكل احترافية حتى نستطيع تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. وكلما تمكنا من تحقيق أهدافنا طويلة الأمد في أقرب وقت، كلما استطعنا تنمية أعمالنا. وسنستكمل مسيرة النجاحات المحققة في العام 2017 لتحقيق نجاحات وإنجازات أكثر في العام الجديد.

ونعمل على قدم وساق للعمل على تجاوز أهداف العام المقبل.

وشهد العام الجاري تحولاً كبيراً في على صعيد أداء أعمال عزيزي للتطوير العقاري، حيث تم تسليم العديد من المشاريع عبر مواقع رئيسية في دبي، بما في ذلك في الفرجان ونخلة الجميرا.

وبالإضافة إلى ذلك، أطلق المطور العقاري مشروعين سكنيين ضخمين - مشروع عزيزي ريفييرا بقيمة 12 مليار درهم وعزيزي فيكتوريا في ديستريكت 7 بمدينة محمد بن راشد، وهو يمثل ضعف حجم مشروع عزيزي ريفييرا.