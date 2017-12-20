مذكرة تعاون بين مطاري أبوظبي الدولي وبكين

وقّعت مطارات أبوظبي مذكرة تفاهم بين مطار أبوظبي الدولي ومطار العاصمة بكين الدولي أمس ليصبحا مطارين شقيقين لتبادل الخبرات وتعزيز علاقات التعاون بين المطارين الدوليين.

وأقيمت مراسم حفل توقيع مذكرة التفاهم في مطار بكين الدولي بحضور سفير الدولة الدكتور علي عبيد الظاهري، وقد وقع الاتفاقية كل من عبد المجيد الخوري الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي وليو زوسونغ، رئيس مجلس الإدارة لمطار بكين الدولي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعاون الطرفين فيما بينهما من خلال عقد ورش عمل بين المختصين من قبل كل طرف بغرض تنسيق التعاون وتبادل الخبرات وتدريب الموظفين في مختلف مجالات عمليات المطار وإدارته وعلى سبيل المثال لا الحصر عمليات مباني المسافرين وإدارة المطارات وتطوير الطرق والشؤون التجارية

. وتتيح مذكرة التعاون في المشروعات المشتركة لتحقيق نتائج إيجابية لكلا الطرفين في مجالات تطوير المطارات كمراكز رئيسية على مستوى دولي، وتخطيط المطارات وتقييم جودة الخدمات.

خدمات

وقال عبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي: «يسرنا التعاون مع مطار بكين الذي يعد شريكاً عالمياً رائداً في قطاع الطيران، وستكون مذكرة التفاهم قاعدة للشراكة الاستراتيجية والتعاون بين المطارين، حيث ستمكن الطرفين من تبادل أفضل الممارسات واستكشاف التحديات لرفع مستوى جودة الخدمات وتسهيلها في المطارين الدوليين».

وقال ليو زوسونغ، رئيس مجلس الإدارة لمطار العاصمة بكين الدولي: «لدى مطاري أبوظبي الدولي وبكين الدولي بنى تحتية عالمية المستوى، وخبرات عميقة في عمليات وإدارة المطارات. ونحن نرحب بفرصة العمل سوياً مع زملائنا في مطار أبوظبي الدولي للمشاركة في المعلومات والخبرات ولتطوير تجربة المسافر وكذلك لتعزيز العلاقات بين بكين وأبوظبي».

ويذكر أن مطارات أبوظبي كانت قد وقعت اتفاقيتين مع مطارات دولية أخرى وهي مع مطار شيكاغو ومطار ناريتا بهدف تطوير وتنمية قطاع الطيران محلياً ودولياً.

عروض

من جانب اخر أعلنت السوق الحرة أبوظبي عن إطلاق عروض ترويجية على بضائع التجزئة والمأكولات استعداداً لموسم السفر في عطلة الشتاء القادمة ليحظى المسافرون بخصومات وتخفيضات استثنائية خلال هذه الإجازة.

وتشمل العروض تخفيضات مميزة تصل قيمتها إلى 30% أقل من الأسعار المحلية على منتجات المتاجر التي افتتحت حديثاً في السوق الحرة أبوظبي منها «جو مالون» و«سماش بوكس» و«ماك» وخصم 50% على منتجات متاجر الأزياء خلال ديسمبر الجاري.

ومن الجدير بالذكر بأن موقع addf.ae الإلكتروني الخاص بالسوق الحرة أبوظبي يقدم خصم 5% للمتسوقين عبره على جميع المشتريات المعروضة ويمكن للمسافرين أن يجمعوا مشترياتهم من نقاط استلام متعددة داخل مباني المسافرين.

ويقدم مطار أبوظبي عروضاً خاصة في السوق الحرة لمشتري عرض «موون لايت» الخاص بالاتحاد للطيران والذي يشمل خدمة تسجيل الوصول السريع وخدمة صف السيارات.

وتوفر كذلك سوبرماركت ستارتر في سكاي بارك بلازا تخفيضات تصل إلى 80% على المشتريات الأساسية، ليستفيد من هذه العروض كل من المسافرين والمقيمين حول المطار.

وسيواصل المسافرون المغادرون من مطار أبوظبي الدولي الاستمتاع بالتسوق بدون ضريبة القيمة المضافة على جميع المشتريات التي تطبق في الدولة من 1 يناير 2018.