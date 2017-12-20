مريم الأفريدي ضمن قادة التسويق العالميين الأكثر تأثيراً للعام

حظيت مريم الأفريدي، مدير الاتصالات الحكومية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بالتكريم اللائق بعد أن تم اختيارها من مؤتمر التسويق العالمي لتنضم إلى قائمة قادة التسويق العالميين الأكثر تأثيرًا للعام.

وكانت مريم المرأة العربية الوحيدة التي تظهر على هذه القائمة التي تنشر سنويًا لتكريم أعضاء مجتمع التسويق الذين قدموا أعمالاً استثنائية، وأظهروا براعة استراتيجية متميزة، فضلاً عن التزامهم نحو النهوض بهذه الصناعة.

واختيرت الأفريدي كونها من كبار خبراء التسويق وتطبيق تقنيات وأساليب وطرق تفكير جديدة في هذه الصناعة، مع إظهار معايير الجائزة الرئيسية، بما في ذلك: كفاءات التسويق، والمنظور الاستراتيجي، والتوجه المستقبلي والنزاهة والأخلاق والالتزام بالاستدامة (في مجالات الأعمال والمجتمع والبيئة).

وتم تقدير معرفتها العميقة في عالم التسويق في أطروحتها لنيل درجة الدكتوراه حول «اقتصاد الخبرة في دبي»، حيث تصف من خلالها العلامة التجارية العالمية التي قامت عليها المدينة، وربطها مع اقتصادها، ما أكسبها أبعادًا اقتصادية جديدة. وركزت الرسالة أيضًا على رفع مستوى تجربة العلامة التجارية إلى مستوى المدينة.

حيث تبدو دبي كعلامة تجارية ومركز لاقتصاد الخبرات في العالم. وتمنح هذه الجائزة نتيجة عملية بحث مكثفة تقوم بها خلية بحوث تضم خريجين في التاريخ والإدارة، ويمتلكون مجتمعين أكثر من 100 عام من الخبرة البحثية بعد دراستهم.

وتتمتع الأفريدي بخبرة تصل إلى 15 سنة تبوأت خلالها مناصب رفيعة في القيادة العليا عبر قطاعات رئيسية.