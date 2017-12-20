«الاتحاد للطيران» تستضيف رواد الأعمال من صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد

عقد فريق المشتريات وإدارة التوريد في مجموعة الاتحاد للطيران المنتدى السنوي له في أبوظبي بعنوان «التقدم للأمام».

وبحضور أكثر من 50 رائد أعمال من صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد، ضمّ المنتدى ورشة عمل تناولت سياسات وإجراءات المشتريات في مجموعة الاتحاد للطيران والفرص التجارية الواعدة مع أعضاء الصندوق.

واكتسب رواد الأعمال المعرفة حول طرق تعزيز بيئة ريادة الأعمال لمشروعاتهم والتي تمكنهم من تطوير خدماتهم ومنتجاتهم.

وقال عادل الملا، نائب الرئيس لشؤون المشتريات وإدارة التوريد في مجموعة الاتحاد للطيران إننا نشجع باستمرار الهيئات الحكومية والشركات الوطنية الكبرى لإتباع نموذج مجموعة الاتحاد للطيران في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليل القيود الخاصة بالتعاقد معهم.

وأضاف أنه يسرنا أن نستضيف هؤلاء الأفراد الملهمين في المنتدى ونتطلع إلى رؤية مسيرة تطورهم خلال الأشهر المقبلة.