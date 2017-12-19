الاتحاد للطيران تعلق رحلاتها بين أبوظبي وطهران
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الاتحاد للطيران تعلق رحلاتها بين أبوظبي وطهران التفاصيل لاحقا
تعتبر موريشيوس من أجمل جزر العالم التي يقبل عليها السياح من كل أنحاء العالم. موريشيوس هي جزر صغيرة بوسط المحيط الهندي،
أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، أن ميزانية 2018 هي الأكبر في تاريخ المملكة، وذلك بعد إقرارها في جلسة لمجلس الوزراء.
أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين قرارين يقضي الأول بتعديل نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات رقم (30) لسنة 2016
ربحت أسواق الأسهم المحلية أكثر من 6.6 مليارات درهم في ختام تداولات أمس بعدما تلونت غالبية الأسهم بالأخضر مع استمرار
أطلق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، «استراتيجية دافزا للاقتصاد الإسلامي»،
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: «العلاقات الثنائية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية
صُنفت الإمارات ضمن فئة أقل دول العالم تعرضاً للمخاطر في العام المقبل 2018،بناء على تصنيف منظمة «ريسك كونترول» الدولية.
سجلت الملفات الخبيثة الجديدة المكتشفة يومياً خلال العام الجاري بما يزيد 11.5% عن العام السابق بحسب شركة كاسبرسكي لاب
يشهد سوق دبي المالي اليوم انطلاق التداول على سهم المصرف الخليجي التجاري البحريني في أول إدراج مزدوج بالسوق خلال العام
اكتشف باحث أمني في شركة غوغل ثغرة أمنية في «ويندوز 10» تسمح للمواقع الخبيثة بسرقة كلمات مرور المستخدم، وذلك في بيان
تم اختتام المرحلة الثانية من حاضنة «انطلاق»، التي أطلقتها مجموعة الإمارات بالمشاركة مع جنرال إلكتريك و«اتصالات الرقمية»