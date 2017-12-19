«أراضي دبي» تروج الإمارة بلندن في ختام جولة عالمية

اختتم مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، الذراع الاستثمارية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، الجولة العقارية وورش العمل العالمية التي شملت باكو وروسيا والمملكة المتحدة.

وكانت العاصمة البريطانية لندن المحطة الأخيرة للجولة العقارية حيث ترأست الوفد ماجدة علي راشد مساعد المدير العام، ورئيس مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري فيما شارك على مدار يومين خلفان المطروشي رئيس الشؤون الاقتصادية في سفارة الإمارات بلندن ونخبة من أبرز المطورين، وهم «بن غاطي»، و«الفطيم- دبي فستيفال سيتي»، و «سفن تايدز» و «بلوم».

وقالت ماجدة علي راشد مساعد المدير العام: «يأتي البريطانيون على قائمة أكثر خمس جنسيات إقبالاً على الاستثمار العقاري في دبي. وتستضيف المملكة الكثيرين من المستثمرين العرب والآسيويين، وهي موطن لعدد كبير من أثرياء العالم. وركزنا في هذا الحدث على شرح قوانين دبي العقارية القائمة على الحفاظ على حقوق المستثمرين وتوفير الخيارات المناسبة للاستثمارات العقارية.

حيث إن دبي تمثل خيارًا رائعًا للمستثمرين العقاريين في المملكة المتحدة، لوجود نمط حياة فاخر، وبنية تحتية عالمية، وفرص استثمارية بأسعار معقولة وجذابة للغاية».

وأضافت: تقدم العقارات بدبي عوائد استثمارية عالية، ويصلها أكثر من 14 مليون زائر، وسيرتفع هذا العدد إلى 20 مليوناً بحلول 2020. وتتمتع الإمارة بموقع استراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وتسود فيها ثقافة عالمية ونمط حياة مدهش لأكثر من 200 جنسية.

كما أن سوق دبي العقاري يواصل ازدهاره ونموه المستدام. وسجلت الفعالية حضور أعداد كبيرة تفوق المستهدف، خاصة بعد استقطاب جمهور واسع من المستثمرين من الأفراد والشركات الاستثمارية، وفئات واسعة من المهتمين بالشأن العقاري.