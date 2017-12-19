الإمارات من أقل الدول تعرضاً للمخاطر

المصدر:
  • ■ دبي - أشرف رفيق
التاريخ:
طباعة Email

صُنفت الإمارات ضمن فئة أقل دول العالم تعرضاً للمخاطر في العام المقبل 2018،بناء على تصنيف منظمة «ريسك كونترول» الدولية. وقسّمت المنظمة الدولية دول العالم إلى فئات حسب درجة التعرض للمخاطر من جميع الأنواع في العام المقبل. وشملت تلك الفئات، الأقل جداً تعرضاً، والأقل تعرضاً، والتعرض المتوسط والتعرض الكبير وشديد الخطورة.

وتشمل الفئات الفرعية للتعرض للخطر، الأخطار السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والمادية والعسكرية والثورات والانقلابات وأعمال الخطف والعنف، بما في ذلك قدرة الدولة على توفير الحماية ضد تلك التهديدات. وقد جاءت الإمارات ضمن فئة أقل دول العالم تعرضاً لتلك المخاطر والتهديدات المتوقعة في العام المقبل، حسب التقرير.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon