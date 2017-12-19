الإمارات الأولى عالمياً بسهولة حصول النساء على وظيفة

أظهر استبيان حديث أن أكثر من 3 من كل 4 نساء في الإمارات العربية المتحدة يعتقدن بأن عروض العمل تستند كلياً إلى الخبرة والمؤهلات، ولا يلعب الجنس أي دور في ذلك. ويتجاوز هذا الرقم المتوسط الإقليمي ليضع الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً وعالمياً عندما يتعلق الأمر بسهولة حصول النساء على وظيفة.

ويهدف استبيان «المرأة العاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، أخيراً بالتعاون مع منظمة «يوغوف»، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق، لاكتشاف وضع المرأة العاملة في المنطقة من خلال التعرّف على رأيها حول المساواة في العمل، والأسباب التي تدفعها للبحث عن وظيفة، والتحديات التي تواجهها في مكان العمل.

فضلاً عن طموحاتها المهنية والشخصية. وعندما سُئلت المجيبات عن المساواة في مكان العمل، قال أكثر من 8 من كل 10 إن النساء في الإمارات يتمتعن بنفس مستوى المساواة التي تتمتع بها النساء في البلدان الغربية.

مساواة

يبدو أن النساء في الإمارات أكثر رضا عن المساواة بين الجنسين في مكان العمل مقارنة مع النساء في بلدان أخرى من المنطقة. وعلى الصعيد الإقليمي، صرحت 75٪ المجيبات بأن أماكن عملهن تشمل خليطاً من الرجال والنساء. وترتفع هذه النسبة في الإمارات بنسبة 10% تقريباً عن المتوسط الإقليمي بحيث تبلغ 84%.

وإضافة إلى ذلك، عبرت غالبية النساء في الإمارات (73٪) عن ارتياحهن للعمل في بيئة عمل مختلطة، حيث ترى 54٪ بأن هذه البيئة مريحة للغاية، بينما أظهرت نسبة 23٪ حيادها، في حين قالت 3٪ فقط بأن هذه البيئة غير مريحة.

من ناحية أخرى، أفادت 74٪ المجيبات اللواتي يعملن في بيئة مختلطة بأن مديرهن رجل، ومع ذلك قالت نفس النسبة تقريباً (73٪) بعدم وجود تفضيل لديها من ناحية جنس المدير.

وذكرت 70٪ من المجيبات بأنهن يعملن بعدد متساو تقريباً من الساعات مع زملائهم الذكور، بينما صرحت نسبة 6٪ بأنهن يعملن لساعات أقل منهم، ونسبة 16٪ بأنهن يعملن لساعات أكثر، في حين أن نسبة 8٪ لم تقدم أي إجابة.

أما بالنسبة لأهم المزايا المُقدمة للنساء في مكان العمل، فقد شملت: التأمين الصحي الشخصي (47٪)، وإجازة أمومة مدفوعة الأجر (40٪)، وبدل المواصلات (34٪)، والتدريب المهني (32%)، والتأمين الصحي للأسرة (23%).

وعلى الصعيد الإقليمي، صرح أكثر من ثلثي النساء (69%) بأن شركاتهن تمنحهن إجازة أمومة رسمية لمدة شهر على الأقل، أما نسبة 5٪ فقالت بأن إجازة الأمومة هي أقل من شهر واحد. من ناحية أخرى، قالت 9٪ من المجيبات بأن شركاتهن لا تقدم إجازة أمومة رسمية، بينما صرحت نسبة 19٪ بعدم معرفتهن بهذه السياسة.

قوانين

وفيما يتعلق بقوانين العمل في بلد الإقامة، ذكرت غالبية المجيبات في الإمارات (89٪) بأن لديهن إلماماً إلى حد ما على الأقل بقوانين العمل في الدولة، ومن بينهن 37% يتمتعن بمعرفة واسعة بهذه القوانين.

ومن بين النساء اللاتي لديهن معرفة بقوانين العمل في الإمارات، صرحت 77% بأن هذه القوانين عادلة بحق النساء، إلى حد ما على الأقل، بينما اعتبرت 8% فقط بأنها غير عادلة، في حين رفضت نسبة 15٪ تقديم أي إجابة.

تحديات

وشملت أكبر ثلاثة تحديات تواجهها النساء في مكان العمل، بحسب الاستبيان: الفرص الأقل للترقيات الوظيفية (44٪)، وبيئة العمل المرهقة والمتطلبة (37%)، والنقص أو عدم كفاية فرص التدريب (30%).

وعلى الرغم من هذه التحديات، تعتقد غالبية النساء بأن الرجال والنساء يعاملون على قدم المساواة في مكان العمل في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك ساعات العمل (68٪)، والتدريب والتطوير (68٪)، وتقديم المشورة والدعم (60٪)، والتوظيف والاختيار (56٪)، والمزايا (55٪).

الحياة المهنية

تعتمد سعادة المرأة في المنطقة بشكل كبير على مسيرتها المهنية، حيث برز وجود مهنة جيدة (49٪) كأفضل وسيلة لتحقيق سعادة المرأة، يليه الصحة الجيدة (42٪)، والسفر وزيارة بلدان أخرى (36٪)، وقضاء الوقت مع العائلة (34٪)، وكسب المال (29٪).

وإضافة إلى ذلك، شملت أهم الأسباب التي تدفع النساء في المنطقة للبحث عن عمل: الاستقلال المالي (59٪)، والقدرة على دعم الأسرة/‏‏ دعمها مالياً (50٪)، تعزيز آفاقهن في الحياة (46٪)، والاستفادة من تعليمهن (42٪)، وتأمين مستقبل أسرهن وأطفالهن (40٪).

وفي الوقت نفسه، تبدي النساء في جميع أنحاء العالم اهتماماً بتحقيق توازن بين مسؤولياتهن في المنزل وفي العمل. وقالت 54٪ من المجيبات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن قرارهن بإنجاب الأطفال قد أثر على حياتهن المهنية، إلى حد ما على الأقل، في حين قالت 41٪ إن ذلك القرار لم يؤثر على عملهن على الإطلاق.