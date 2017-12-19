تخريج دفعة جديدة من حاضنة «انطلاق»

تم اختتام المرحلة الثانية من حاضنة «انطلاق»، التي أطلقتها مجموعة الإمارات بالمشاركة مع جنرال إلكتريك و«اتصالات الرقمية»، بعدما أنهت الفرق الأربع الفائزة مشاركتها في برنامج امتد 9 أسابيع. والفرق الأربع، التي ضمت طلاب جامعات ورواد أعمال، هي: فريق «لاي فاي تيك» الذي ابتكر حلاً لتسريع الإنترنت اللاسلكي على متن الطائرة .

وفي المطار باستخدام تقنية LED، وفريق «سويب تيك» الذي ابتكر جهازاً يساعد على ضبط وإزالة أية مخلفات على أرض مدرج المطار، وفريق «إيربورن» الذي طوّر حلاً يساعد المسافرين على التنقل في المطار، وفريق «ديليفر تو مام» الذي اقترح حلاً للعائلات التي تخطط لقضاء عطلة قصيرة في دبي يتيح لها إمكانية استئجار عربات أطفال أو مهد للأطفال قابل للحمل أو مقعد سيارة خاص بالأطفال.

وقدم الفائزون أعمالهم النهائية أمام الفريق الإداري والمستثمرين من مجموعة الإمارات وجنرال إلكتريك و«اتصالات الرقمية»، حيث قاموا بتحويل أفكارهم الإبداعية إلى واقع عملي ملموس.

مرشدون

وحصلت كل واحدة من الفرق الفائزة على 50 ألف درهم وأتيحت لها مساحة مكتبية في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال لتطوير أفكاره. كما تم تعيين مرشدين محليين لمساعدة الفرق في برامج محددة وملموسة ترتكز على مجالاتهم التنموية الرئيسة كالتكنولوجيا وحجم السوق وتحليل التنافسية، فضلاً عن برامج الأعمال الأساسية مثل التمويل والميزانية ومهارات العرض وغيرها.

وكانت مبادرة حاضنة «انطلاق» قد أطلقت في سبتمبر 2016، وشكلت منصة بارزة لرواد الأعمال إذ أتاحت أمامهم فرصة تطوير حلول أعمال تجعل تجربة السفر أبسط وأفضل وأكثر إثارة، خصوصاً وأن دبي تعد واحدة من أكبر مراكز السفر العالمية التي تدعم الابتكار والتطوير في هذا المجال.

ومن هذا المنطلق، تتيح حاضنة «انطلاق» للمبتكرين ورواد الأعمال والطلبة من مختلف مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة تقديم مفاهيم أعمال جديدة والحصول على التمويل والدعم. ويمكن لرواد الأعمال والمبتكرين الراغبين المشاركة في المرحلة الثالثة من «انطلاق»، تقديم طلباتهم على الموقع الشبكي intelak.com حتى 9 يناير 2018.