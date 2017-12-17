كلية هارفارد للأعمال: الإمارات تسير بقوة نحو التحوّل الرقمي

قال البروفيسور كريم لاخاني رئيس قسم التعليم التنفيذي في كلية هارفارد للأعمال، إن المؤسسات والشركات في الإمارات مطالبة بضرورة مواكبة التحول الرقمي المتسارع واعتماد أحدث التقنيات كجزء أساسي ضمن بيئات أعمالها ونماذجها التشغيلية.

وأضاف لاخاني لــ «البيان الاقتصادي»، أن المنطقة تمتلك بالفعل أحد أعلى معدلات انتشار الهواتف المتحركة في العالم، وهو ما يعني أن الأفراد يعطون الأولوية للتجربة الرقمية التي تتم عبر هواتفهم، والمؤسسات التي ستتخلف عن مواكبة تلك التطورات ستعاني من خسارة الأعمال وتدني رضا العملاء.

وأشار إلى أن الحكومات في المنطقة تعطي الأولوية للتحوّل الرقمي لعملياتها الداخلية، وتهيئُ أيضاً البيئة اللازمة للشركات للابتكار وتطوير عملياتها اعتماداً على التقنيات الرقمية مشيراً إلى وجود العديد من الخطط الحكومية الاستراتيجية بالمنطقة تستهدف تحقيق مستويات جيدة من التحوّل الرقمي، كما هو الحال في «رؤية الإمارات 2021» و«رؤية السعودية 2030»، و«رؤية دبي الذكية» و«استراتيجية إنترنت الأشياء في دبي».

وذكر لاخاني أن الاستثمار في قطاع التعليم ينبغي أن يحتل صدارة الأولويات والضرورات، فالثورة الرقمية هي مجرد بداية وانطلاقة تقوم على الخيال والإبداع والمواهب الخلاقة. في الواقع، المنطقة في أمس الحاجة للاستثمار في تثقيف شبابها وتأهيلهم رقمياً.