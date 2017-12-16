معرض عقارات النيل يختتم أعماله اليوم في أبوظبي

يختتم مساء اليوم معرض عقارات النيل 2017 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، والذي شهد حضوراً لافتاً من أبناء الجالية المصرية في دولة الإمارات.

وقدمت أكثر من 16 شركة للتطوير العقاري في مصر منها شركة «بالم هيلز» وشركة «بورتو غروب» وشركة «إعمار» خصومات على الأسعار وتسهيلاتٍ في خطط الدفع النقدي للمشاريع السكنية والتجارية.

وقال الدكتور باسم أحمد كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة «إكسبو ريببلك»: «يمتاز معرض عقارات النيل بكونه منصةً تجمع بين المطورين العقاريين في مصر وخبراء العقارات والمستثمرين تحت سقفٍ واحد».

وقال شادي أمين، المدير التنفيذي لشركة «إكسبو ريببلك» المنظمة للحدث: «مع تجاوز عدد المصريين المقيمين في الإمارات 450 ألفاً، زاد الطلب على المعارض العقارية التي تلبي حاجة الجاليات للاستثمار داخل مصر. ومن هنا برزت أهمية معرض النيل الذي يشكل منصةً مشتركة تمنح كلا المطورين والمستثمرين باقةً قيمة من الفرص العقارية النادرة».