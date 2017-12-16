«ماكديرموت» تسعى إلى اقتناص عقود بـ6 مليارات دولار في المنطقة

قال ديفيد ديكسون، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة ماكديرموت إنترناشونال، العاملة في قطاع النفط والغاز بالمنطقة، إن شركته لديها عروض مناقصات بقيمة 18 مليار دولار بانتظار البت فيها، فيما تسعى للفوز بعقود في منطقة الشرق الأوسط تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار.

وتعمل «ماكديرموت» في الشرق الأوسط منذ أكثر من 50 عاماً، وفي عام 1970 نقلت ورشتها التصنيعية الخاصة بالشرق الأوسط من قاعدتها البحرية في المملكة العربية السعودية إلى منطقة تبلغ مساحتها 100 فدان على خور دبي. وفي عام 1985، نقلت الشركة ورشتها وقاعدتها البحرية إلى المنطقة الحرة في جبل علي.

وأضاف ديكسون: نحن حالياً نواصل تقييم فرص العمل الجديدة بما فيها الفرص الجديدة في منطقة الشرق الأوسط. رغم أنه لا يوجد لدينا أي شيء محدد نعلن عنه حالياً في دولة الإمارات.

وتابع: لطالما شكلت دولة الإمارات سوقاً عملنا فيها في الماضي وحافظنا فيها على علاقات جيدة مع شركة أدنوك ونحن نتطلَّع للعمل في الدولة في المستقبل القريب.

حلول طاقة

وذكر ديكسون أنه يتوقع أن يواصل قطاع النفط والغاز تصدر أعمال الشركة لتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة على المدى المنظور، لأن الشركات سوف تواصل السعي للحصول على وسائل أكثر فعالية لتوفير حلول طاقة تلبي ذلك الطلب المتزايد.