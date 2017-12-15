طيران الإمارات تشغل طائرة A380 لمرة واحدة إلى مطار البحرين الدولي

شغلت طيران الإمارات اليوم طائرة الإيرباص A380 لمرة واحدة إلى مطار البحرين الدولي، وذلك لمشاركة المملكة احتفالاتها باليوم الوطني السادس والأربعين. وتعد الرحلة "ئي كيه 835" واحدة من أقصر رحلات الإيرباص A380 في العالم، ومدتها ساعة و15 دقيقة.

وتولى قيادة الطائرة القبطان حسن الساطع ومساعده الضابط أول جاسم العسكري وكلاهما من البحرين.

بمناسبة اليوم الوطني البحريني، طيران الإمارات تسير رحلة خاصة للبحرين على متن طائرة ايرباص ايه 380 العملاقة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/7RIgMX9AOv — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 15, 2017

وكانت طيران الإمارات قد بدأت خدمة البحرين في عام 2000، وقد قامت منذ ذلك الحين بتطوير عملياتها في المملكة من خلال زيادة عدد رحلاتها وفقاً لمتطلبات السوق، إذ تسير اليوم إليها 4 رحلات يومية، متيحة إمكانية وصول المسافرين من البحرين إلى أكثر من 150 وجهة عالمية. وتوظف الناقلة 71 شخصاً يحملون الجنسية البحرينية ويتولون مناصب عدة كطيارين وأفراد أطقم الخدمات الجوية وغيرها.

وتوفر طائرة الإمارات الإيرباص A380 التي وصلت إلى البحرين 120 مقعداً في الدرجة السياحية و58 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال بالطابق العلوي، و437 مقعداً في الدرجة السياحية بالطابق الرئيس. ويستمتع الركاب في جميع الدرجات بنظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفية الجوي ice الحائز جوائز عالمية والذي يوفر أكثر من 2500 قناة منوعة تعرض الأفلام الحديثة والكلاسيكية والوثائقية والموسيقى وألعاب الفيديو حسب الطلب.