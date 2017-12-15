8 ملايين مسافر عبر مطار دبي في ديسمبر

يشهد مطار دبي الدولي مع اقتراب موسم عطلات الأعياد مجموعة من العروض الترويجية والنشاطات الموسمية، بما في ذلك أرض العجائب الشتوية في مطار دبي الدولي «ونتر وندرلاند»، فيما يتوقع أن يصل عدد المسافرين خلال الشهر الجاري إلى 8 ملايين مسافر.

ومع توقع أن تتزامن أكثر أيام السفر ازدحاماً مع بدء عطلة المدارس، يشجع المطار المسافرين بدءاً من اليوم وغداً وفي 22 ديسمبر على الوصول للمطار في وقت مبكر جداً، لإنجاز إجراءات السفر وهناك متسع من الوقت للاستمتاع بعروض المطار. وستقدم هذه الفترة الاحتفالية أيضاً للمسافرين حسومات كبيرة على وجبات العشاء والوجبات السريعة عبر كل مباني المطار، وذلك في متابعة لحملة «الطيور المبكرة» التي تم إطلاقها في الصيف.

أما بالنسبة للمسافرين عبر المبنى رقم 3، فإن «وينتر لاند مطار دبي» الجديدة كلياً تمثل الطريقة المثلى للتحلي بروح موسم الاحتفالات لفترة بسيطة، قبل الصعود إلى الطائرة. ويترافق ذلك مع ترفيه للأطفال والبالغين، وزيارات من الرجل ذي الرداء الأحمر على زلاجته.

وقالت أنيتا مهرا النائب الأول للرئيس لشؤون الاتصال والسمعة في مؤسسة مطارات دبي: ديسمبر هو أحد أكثر شهور العام ازدحاماً لدينا، وفي بعض الأيام سيكون هناك أكثر من 250 ألف مسافر عبر المباني الثلاثة، ما يعني أن لدينا أولويتين، هما إدارة التدفق التشغيلي لمئات الآلاف من المسافرين، وتوفير تجربة سفر ممتعة لا تنسى للجميع. ومبادرة وينتر لاند مطار دبي الدولي تشكل إضافة مثيرة، ولدينا حديقة باونس للترامبولين، وأطعمة ومشروبات تحمل فكرة عيد الميلاد، علاوة على الزيارات اليومية لسانتا كلاوز، ما من شأنه بالتأكيد أن يبقي المسافرين، صغاراً وكباراً على درجة من المتعة والبهجة، فضلاً عن خلق جو احتفالي حقاً في كل أرجاء المطار.

زيادة الموظفين

وسيتم زيادة أعداد الموظفين خلال فترات الذروة، وستستخدم الفرق التشغيلية للمطار أحدث تكنولوجيا أجهزة الاستشعار لمراقبة تدفق الركاب باستمرار، ما يسمح بنشر الموظفين بسرعة لتجنب التأخير والطوابير الطويلة. كما سيكون هناك نصائح سفر ذكية إضافية يمكن للمسافرين اتباعها لجعل رحلتهم أكثر سهولة، فيما سيمكن من خلال تسجيل الوصول عبر الإنترنت، أو باستخدام أكشاك تسجيل الوصول الذاتية الخدمة، والاستفادة من نقاط تسليم الأمتعة، جعل الخطوة الأولى أسرع كثيراً بالنسبة للمسافرين الذين يحملون متاعاً خفيفاً.