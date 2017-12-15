«فلاي دبي» تبدأ عمليات بناء مقرها الجديد

انطلقت عمليات البناء لمقر فلاي دبي الجديد والذي سيشكل دعامة جديدة لاستمرار عمليات النمو في الناقلة ويتوقع إنجازه في عام 2019.

ويقع مشروع المقر الجديد لفلاي دبي الذي يمتد على مساحة 100 ألف متر مربع على شارع الإمارات وسيكون مقراً لمختلف عمليات وأقسام فلاي دبي بما فيها مرافق التدريب ومكاتب الموظفين حيث تم تصميمه كبيئة عمل مريحة إذ يضم مرافق رياضية وطبية فضلا عن المطاعم وغيرها من الخدمات.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: يأتي إنشاء المقر الجديد لفلاي دبي لدعم تسارع نمو الناقلة والاحتياجات المستمرة لمختلف عملياتنا، مضيفاً إننا استخدمنا أحدث التصميمات والابتكارات المتاحة في قطاع البناء لتوفير بيئة عمل مستدامة لموظفينا، وأشار إلى أن الميزة الأهم في المشروع هو جمع جميع فرقنا تحت سقف واحد في أجواء مريحة وحديثة تحتوي على مرافق التدريب المتطورة. وقال إننا نحن نتطلع إلى فاعلية أكبر في عملياتنا من خلال المقر الجديد، مشيراً إلى أن المبنى يعكس التطور المستمر في صناعة الطيران المدني الذي تشهده الإمارات.