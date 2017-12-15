مكتب غرفة دبي في باكو ينظم لقاءً لدعم التجارة مع أذربيجان

احتفل المكتب التمثيلي لغرفة تجارة وصناعة دبي في العاصمة الأذرية باكو بالذكرى الخامسة لتأسيسه عبر تنظيمه أخيراً لقاء موسعاً جمع القطاعين العام والخاص في أذربيجان لدعم وتشجيع التجارة البينية بين دبي وأذربيجان. حضر اللقاء أكثر من 110 من أبرز رجال الأعمال والمسؤولين في باكو، حيث استعرضت الغرفة المشهد الاقتصادي في الإمارة، والمزايا التنافسية التي توفرها للمستثمرين من رجال الأعمال والتجار حول العالم، حيث هدفت الفعالية بجانب الاحتفاء بالذكرى الخامسة لتأسيس المكتب إلى تعريف الشركات الأذرية ببيئة الاستثمار والأعمال في الدولة.

حضر الفعالية الدكتور محمد القبيسي، سفير الإمارات لدى أذربيجان، وسهيل باباييف، وكيل وزارة الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، وعمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي. وأشاد وكيل وزارة الاقتصاد في أذربيجان بالعلاقات المتينة التي تربط البلدين، معتبراً أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع الإمارات، وترسيخ الروابط التجارية والاستثمارية بين الجانبين بما يحقق الأهداف التنموية للطرفين.

وخلال كلمته أمام المشاركين، تحدث عمر خان عن أهمية التجارة والاستثمار بين دبي وأذربيجان، حيث تربطهما علاقات تجارية واستثمارية وطيدة ومتينة تجلّت في افتتاح أول مكتب تمثيلي تجاري لغرفة دبي في باكو في العام 2012، مؤكداً أن المكتب يشكل بوابة للاستثمارات الإماراتية في سوق أذربيجان بالإضافة إلى فتحه المجال أمام الشركات الأذرية الراغبة بدخول سوق دبي.

ولفت إلى أن تجارة دبي غير النفطية مع أذربيجان خلال العام 2016 بلغت حوالي 808 ملايين درهم في حين احتلت أذربيجان المرتبة 103 على لائحة الشركاء التجاريين لدبي خلال العام نفسه، مع وجود حوالي 240 شركة أذرية عاملة في دبي ومسجلة في عضوية غرفة دبي في 2016. وكرمت الغرفة خلال الفعالية 3 شركات كانت الأكثر نشاطاً وتفاعلاً خلال العام، بالإضافة إلى مساهمتهم الفعّالة في تعزيز التجارة والاستثمار بين الجانبين.