رأس الخيمة تستضيف المؤتمر السنوي لرابطة السفر الألمانية

استضافت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مؤخراً أعمال الدورة السنوية الـ 67 لمؤتمر جمعية وكالات السفر الألمانية التي أُقيمت في فندق ريكسوس باب البحر. واستضاف المؤتمر خلال أيامه الثلاثة 630 شركة ألمانية للسياحة والسفر تمتلك بمجملها قاعدة عملاء تتراوح بين 6 ـ 8 ملايين مسافر في ألمانيا.

هدف

وأكد هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة في سبيل الترويج لإمارة رأس الخيمة أمام الأسواق البارزة والناشئة في المنطقة، مشيراً إلى أن رأس الخيمة تحقق أرقاماً قياسية فيما يتعلق بأعداد الزوار ومدة إقامتهم وإنفاقهم، الأمر الذي يقربها أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى هدفها المتمثل في استقطاب 900 ألف زائر خلال هذا العام.

وأضاف أنه بفضل الرؤية والتوجيهات الحكيمة لسمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تمكنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة من اتباع منهجية استراتيجية للترويج للإمارة وتطويرها كوجهة سياحية فريدة على مدار العام، ونسعى لتعزيز النجاحات القائمة عبر استضافة المؤتمر الذي يسلط الضوء على أهمية سوق السياحة الألماني بالنسبة لرأس الخيمة، وعبر استضافة هذا المؤتمر ذي الأهمية الكبيرة، ترسخ إمارة رأس الخيمة موقعها كوجهة رائدة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

وأوضح أن ألمانيا تعد أكبر الأسواق العالمية المصدرة للسياح إلى الإمارة، تليها كل من روسيا والمملكة المتحدة والهند، وقد حققت الإمارة نمواً في العدد الكلي للسياح الدوليين بنسبة 12% خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام 2017، جنباً إلى جنب مع تزايد مدة الإقامة، الأمر الذي يعكس النمو الذي يشهده قطاع الإجازات العائلية ضمن الإمارة، فضلاً عن احتضان الإمارة للعديد من الجوانب السياحية المميزة التي لا تقتصر على الشواطئ الساحرة والفنادق عالمية المستوى.

فعاليات

وعلى هامش المؤتمر، نظمت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مجموعة من الجولات التعريفية وورش العمل المتخصصة والفعاليات المسائية التي سلطت جميعها الضوء على أهم وأحدث المنتجات السياحية والخطط المستقبلية والمواقع السياحية الفريدة من نوعها التي تحتضنها الإمارة، وذلك بحضور عدد من كبار المدراء والمسؤولين التنفيذيين لدى شركات تنظيم الجولات السياحية ووكالات السفر بمختلف أحجامها، جنباً إلى جنب مع ممثلين عن شركات الطيران ووكالات السياحة البحرية وشركات التأمين.

وتم خلال حفل افتتاح المؤتمر جلسة حوارية بفندق والدورف أستوريا رأس الخيمة، ركزت على موقع رأس الخيمة كواحدة من أهم الوجهات السياحية الناشئة وسلطت الضوء على أهم المشاريع المستقبلية في الإمارة، وترأس الجلسة الدكتور كارل نوتن وشارك فيها مجموعة من أهم المسؤولين التنفيذيين في قطاع السفر والطيران، منهم فولكر جرينر، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة شمال ووسط أوروبا لدى طيران الإمارات وهيثم مطر.

وقال نوربرت فيبيج، رئيس رابطة السفر الألمانية: نجحت الأصول السياحية الفريدة التي تحتضنها الإمارة، من الشواطئ والجبال الساحرة والمناطق الصحراوية الخلابة إلى الفنادق الممتازة، في إثارة اهتمام وإعجاب جميع المشاركين في المؤتمر، وقد حظينا بتجربة أرقى مستويات الضيافة العربية الأصيلة خلال جميع الفعاليات والرحلات التي خضناها، وبفضل مستوى التنظيم المميز فكلي ثقة بأن المؤتمر سيسهم في تعزيز نمو أعداد الزوار القادمين إلى الإمارة من سوق ألمانيا.