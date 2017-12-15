الغرير يحصل على جائزة قائد الصحة المؤسسية للعام

تمّ تكريم عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، أخيرا عبر منحه جائزة «قائد الصحة المؤسسية للعام» في حفل جوائز ضمان للصحّة المؤسسية. وبفضل قيادة الغرير العملية لبرنامج «صحتك» المطبّق في بنك المشرق، حقّق هذا الأخير نجاحًا بارزًا من خلال مستوى مشاركة الموظفين المرتفع بالإضافة إلى تحسّن أدائهم وإنتاجيتهم.

وحازت مطارات دبي جائزة فريق الصحة المؤسسية للعام وجائزة مشاركة الموظف في المسؤولية الاجتماعية للشركات للعام؛ ومعرض إكسبو 2020 دبي جائزة ضمان للأداء المؤسّسي في مجال الصحة لفئة المؤسّسات؛ وشنايدر إلكتريك جائزة «أكبر وقع» وجائزة أفضل مكان عمل للعام؛ وكلير باترسون من هادينز فيتنس جائزة مُحترف الصحة المؤسسية للعام؛ وغلفتينر جائزة الأداء المؤسّسي في مجال الصحة «مبادرات».