«تنظيم الاتصالات» تبطل 615 هجمة إلكترونية في 10 شهور

بلغ عدد الهجمات الإلكترونية التي تصدى لها الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بهيئة تنظيم الاتصالات 615 هجمة خلال 10 شهور من العام 2017 وذلك بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة.

واستهدفت الهجمات التي جرى رصدها والتعامل معها في الفترة من يناير وحتى نهاية شهر أكتوبر العديد من المواقع الإلكترونية الحكومية وشبه الحكومية الى جانب مواقع للقطاع الخاص.

ويعكس الأداء الذي يظهره فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في التصدي لهذه الهجمات مدى الحرفية التي يتمتع بها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية التي سعت في وقت سابق لتأمين مواقعها من خلال إبرام اتفاقيات بهذا الخصوص مع هيئة تنظيم الاتصالات.

وتؤكد القراءة التحليلية للجهد الكبير الذي تبذله الهيئة ممثلة بفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي أيضا أن المواقع الإلكترونية لغالبية القطاعات في الدولة مؤمنة بسياج قوي من الحماية وهو ما شجع العديد من المؤسسات لرفع درجة التنسيق مع الهيئة لضمان تحصين مواقعها ضد أي محاولات اختراق أو تشويه.

وكان الربع الأول من العام الجاري شهد تصدي فريق طوارئ الحاسب الآلي لنحو 289 هجمة تشكل ما نسبته 47% من الهجمات المسجلة خلال عشرة شهور من العام الجاري مما يشير الى تراجع حدة الهجمات في الربعين الثاني والثالث من العام ذاته.

ووفقاً لهذه المعطيات فإن إجمالي عدد الهجمات الإلكترونية المتوقع تسجليه خلال العام 2017 سيكون أقل بنسبة 35% مقارنة مع عدد الهجمات التي تصدى لها فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي البالغة نحو 1054 هجمة بحسب الإحصاءات الرسمية.

وعادة ما تستهدف الهجمات التي تتعرض لها المواقع الإلكترونية اختراقها وتعطيل عملها أو تشويه الموقع.

وفي إطار حرصها على تأمين الحماية للمواقع الإلكترونية فإن هيئة تنظيم الاتصالات تطالب جميع الجهات باستمرار اتباع سياسة أمن المعلومات المطلوبة فيها وعمل نسخ احتياطية لبياناتها وحفظها على أجهزة أخرى ليست متصلة بالإنترنت بالإضافة الى الإرشادات الأخرى التي تقدمها للجهات المعنية.