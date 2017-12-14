"تنظيم الاتصالات" تبطل مفعول 615 هجمة الكترونية خلال 10 شهور

بلغ عدد الهجمات الالكترونية التي تصدى لها الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بهيئة تنظيم الاتصالات 615 هجمة خلال 10 شهور من العام 2017 وذلك بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة.

واستهدفت الهجمات التي جرى رصدها والتعامل معها في الفترة من يناير وحتى نهاية شهر أكتوبر العديد من المواقع الالكترونية الحكومية وشبه الحكومية الى جانب مواقع للقطاع الخاص .

ويعكس الأداء الذي يظهره فريق الإستجابة لطوارىء الحاسب الآلي في التصدى لهذه الهجمات مدى الحرفية التي يتمتع بها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية التي سعت في وقت سابق لتأمين مواقعها من خلال ابرام اتفاقيات بهذا الخصوص مع هيئة تنظيم الإتصالات .

وتؤكد القراءة التحليلية للجهد الكبير الذي تبذله الهيئة ممثلة بفريق الإستجابة لطوارىء الحاسب الآلي أيضا أن المواقع الإلكترونية لغالبية القطاعات في الدولة مؤمنة بسياج قوي من الحماية وهو ما شجع العديد من المؤسسات لرفع درجة التنسيق مع الهيئة لضمان تحصين مواقعها ضد اي محالاوت اختراق او تشويه .

وكان الربع الاول من العام الجاري شهد تصدى فريق طواىء الحاسب الالى لنحو 289 هجمة تشكل ما نسبته 47% من الهجمات المسجلة خلال عشرة شهور من العام الجاري مما يشير الى تراجع حدة الهجمات في الربعين الثاني والثالث من العام ذاته.

ووفقا لهذه المعطيات فإن إجمالي عدد الهجمات الإلكترونية المتوقع تسجليه خلال العام 2017 سيكون أقل بنسبة 35% مقارنة مع عدد الهجمات التي تصدى لها فريق الاستجابة لطوارىء الحاسب الآلي البالغة نحو 1054 هجمة بحسب الإحصاءات الرسمية.

وشهد شهر يناير الماضي تسجيل أكبر عدد من الهجمات الإلكترونية التي جرى التصدي لها إذ وصل عددها إلى 136 هجمة إلكترونية منها 133 هجمة استهدفت مواقع إلكترونية حكومية وثلاث هجمات استهدفت مواقع تابعة للقطاع الخاص.

وجاء شهر فبراير بالمرتبة الثانية حيث بلغ عدد الهجمات 114 هجمة إلكترونية منها 86 هجمة كانت موجهة لمواقع تابعة للقطاع الخاص و23 هجمة لمواقع حكومية بينما شهد مارس 2017 انخفاضا من حيث عدد الهجمات إلى 39 هجمة منها 21 هجمة ضد مواقع خاصة و18 هجمة ضد مواقع حكومية.

وعادة ما تستهدف الهجمات التي تتعرض لها المواقع الإلكترونية اختراقها وتعطيل عملها او تشويه الموقع بالإضافة الى الاحتيال وسرقة الوثائق منها .

وفي إطار حرصها على تأمين الحماية للمواقع الالكترونية فإن هيئة تنظيم الاتصالات تطالب جميع الجهات بإستمرار اتباع سياسة أمن المعلومات المطلوبة فيها وعمل نسخ احتياطية لبياناتها وحفظها على أجهزة أخرى ليست متصلة بالإنترنت بالإضافة الى الارشادات الأخرى التي تقدمها للجهات المعنية.

