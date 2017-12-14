المزروعي: من المبكر الخروج من استراتيجية تخفيضات النفط

قال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة، إن من السابق لأوانه الحديث عن استراتيجية خروج من اتفاق خفض معروض النفط العالمي الحالي المبرم بين أوبك ومنتجين من خارجها.

وذكر في بيان، أمس، من السابق لأوانه التكهن بشأن استراتيجيات الخروج من الاتفاق في الوقت الحالي؛ القرار سيكون قراراً جماعياً بين أوبك والشركاء غير الأعضاء في المنظمة في الوقت المناسب في المستقبل.

وأوضح معاليه أنه في الوقت الحالي، ينصب تركيزنا على تنفيذ بنود الاتفاق القائم المستمر حتى نهاية ديسمبر 2018، موضحاً أن أوبك وروسيا ومنتجي النفط الآخرين المشاركين في الاتفاق يدركون أنه ساعد على تحقيق الاستقرار بالسوق عن طريق خفض المخزونات إلى مستوياتها الحالية.

وأضاف: نحن ملتزمون بمواصلة هذه العملية وبالوصول إلى سوق أكثر استقراراً وتوازناً.