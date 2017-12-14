مركز دبي التجاري و«أكور» يطوران «توينتي فايف أورز»

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، و«أكور للفنادق»، عزمهما تطوير فندق «توينتي فايف أورز» للمرة الأولى خارج أوروبا، تحت اسم «توينتي فايف أورز دبي»، وهو أول فندق يحمل هذه العلامة في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المتوقع افتتاح الفندق الذي يضم 434 غرفة فندقية بحلول عام 2020، ويُعدّ الأكبر ضمن سلسلة فنادق «25hours» حول العالم، ويقع ضمن مشروع «ون سنترال» الذي يُعد إحدى أكثر الوجهات تميزاً في مدينة دبي، إذ يتضمن المشروع مجموعة من الأبراج المكتبية الراقية والمباني السكنية والفنادق، ومسرحًا متعدد الاستخدامات، ما يجعل «ون سنترال» وجهة مثيرة وحيوية تقدّم مفهومًا جديدًا للترفيه والأعمال والضيافة في قلب مدينة الأعمال التجارية في دبي.

وقال هلال سعيد المري، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي: توفّر سلطة مركز دبي التجاري العالمي، والمنطقة الحرة التابعة لها بيئة تنافسية للأعمال التجارية، كما أن مشروع ون سنترال يبرز مكانة دبي كمدينة عالمية ومتطورة، وكمركز للتجارة والأعمال يُمكّن الشركات من توسعة أعمالها التجارية على المستوى الإقليمي، وأضاف: يوفّر مشروع ون سنترال نمط حياة راقياً ومرافق ترفيهية وخدمات فندقية وضيافة، ويدعم الجهود التي يقوم بها مركز دبي التجاري العالمي في قطاع المعارض والمؤتمرات، كما أن مفهوم فندق «25hours دبي» يعكس استراتيجيتنا في اختيار شركائنا الذين يعملون معنا لزيادة أعداد سائحي الأعمال، وتعزيز جاذبية دبي أمام الشركات العالمية والإقليمية.

وسيكون فندق «25hours دبي» أول الفنادق الفاخرة في مشروع ون سنترال، وسيمثل إضافة جديدة إلى فنادق مجموعة «أكور» الحائزة على جوائز خدمات الضيافة للفئات المتوسطة والاقتصادية، والتي تضم حاليًا 1210 غرف فندقية في مجمع مركز دبي التجاري العالمي.

مفهوم جديد

وقال كريستوف هوفمان، الرئيس التنفيذي لفنادق «توينتي فايف أورز»: يعتبر الفندق مفهومًا جديدًا ومثيرًا للاهتمام بالنسبة لمدينة دبي على عدة أصعدة، فبالإضافة إلى أن مدينة دبي كانت الوجهة الأولى المقررة لإقامة الفندق خارج أوروبا، فإن هذا الفندق يمثّل أول عمل لنا بالتعاون مع شركائنا من مجموعة «أكور» للفنادق، كما أنه سيكون الفندق الأكبر ضمن سلسة فنادقنا، وأضاف: نحن في هذه المرحلة نتعلم الكثير عن هذا السوق الجديد والثقافات المختلفة في المدينة، ونأمل في مواكبة كل ما هو جديد في هذه المنطقة، وسيعكس الفندق روح المدينة ومكانتها العالمية.

وتأسست فنادق «25hours» في عام 2005 في ألمانيا وحققت ثورة في خدمات الضيافة في أوروبا من خلال طابعها الغني وخدماتها الاستثنائية. وفي حين أن بعض الفنادق تلتزم بالمعايير العامة لخدمات الضيافة، فإن كل فندق ضمن سلسلة فنادق «25hours» يعد فندقًا فريدًا من نوعه مصمماً لتلبية كل متطلبات ضيوفه العالميين من مختلف الثقافات، مع التركيز على المفاهيم الفريدة للمطاعم، والترفيه والمغامرات وأحدث التصاميم العصرية، ما يجعل من كل فندق من فنادقها وجهة مثيرة وحيوية.

مدينة حيوية

وقال أوليفييه غرانيه، المدير العام والرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «أكور» الشرق الأوسط وأفريقيا: «لطالما كانت دبي مدينة حيوية ومثيرة، وتمثّل وجهة مفضلة للمسافرين من جميع أنحاء العالم. ومن خلال جاذبيتها العالمية فإنها تجسد المفاهيم الحيوية التي نتبناها في فنادقنا، والتي سوف تكون بارزة في فندق «25hours دبي». وبناء على ذلك فإن فندق «25hours دبي» لن يكون مجرد علامة مهمة فقط، وإنما سوف يعدّ أيقونة بين فنادق منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: سوف يكون فندق «25hours دبي» الفندق الأمثل الذي يجمع بين العناصر الحيوية والاجتماعية ووسائل الراحة العالمية المستوى، مع المفاهيم الفريدة للمطاعم، وهو ما يخلق تغييرًا واضحًا في قطاع الضيافة في المنطقة.

ونحن على ثقة تامة من أن هذه العناصر الفريدة والموقع الاستراتيجي لفندق «25hours دبي» سوف تعزز من حضوره ضمن المجتمع الحيوي لـ ون سنترال. وتم تصميم الغرف والأجنحة المختلفة في هذا الفندق الفاخر بأسلوب عصري مستوحى من البيئة والثقافة المحلية للمدينة، مع التركيز على تقديم مفاهيم وتجارب جديدة للمطاعم تمكّن نزلاءه من الاستمتاع بتناول وجبات الطعام الحصرية في اثنين من المطاعم المتخصصة بالإضافة إلى مقهى ردهة الفندق، والمطعم المفتوح بأعلى سطح الفندق.

وسوف تنضم هذه المطاعم إلى محفظة مطاعم «25hours» العالمية، والتي تضم مطعم فندق «25hours بيكيني برلين» الذي يتمتع بشعبية كبيرة ويشكّل مقصداً لجميع زوار المدينة.

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تقدم فنادق «25hours» تجارب الإقامة عبر 10 فنادق في 6 مدن أوروبية بما في ذلك هامبورغ، وفرانكفورت، وبرلين، وميونيخ، وزيورخ، وفيينا. ومن المقرر افتتاح ثلاثة فنادق أخرى في العام المقبل في كل من كولونيا ودوسلدورف وباريس.