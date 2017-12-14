حمدان بن محمد: الإمارات سبّاقة في دعم التجارة الإلكترونية إقليمياً

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن الإمارات كانت من الدول السبّاقة إقليمياً في الاهتمام بالتجارة الإلكترونية، موضحاً أن الدولة بادرت منذ فترة مبكرة إلى إعداد البيئة التقنية والتشريعية، وهيّأت البنية الأساسية التي تعين على تيسير ودعم نمو هذه التجارة، امتداداً لإرث الإمارات بوصفها مركزاً متطوراً للتجارة والأعمال، وحلقة وصل مهمة على خطوط التجارة العالمية، مواكبةً في ذلك نهج التحوّل نحو الخيارات الرقمية.

وأوضح سمو ولي عهد دبي، بمناسبة إطلاق سموه المنصة الإلكترونية لمسابقة «التاجر الصغير»، أن التجارة تمثل جزءاً مهماً من التراث الاجتماعي والإرث الثقافي لدولة الإمارات، في حين تتزايد أهميتها مع تشجيع الدولة للأجيال الجديدة على إطلاق أعمالهم الخاصة، والابتعاد عن الركون للرغبة في الحصول على وظائف حكومية، إذ تمثل التجارة فرصة طيبة للشباب لخوض عالم الأعمال، والاستفادة من البيئة الداعمة والمشجعة التي توفرها الدولة لتفتح آفاق فرص النجاح أمام الجادين.

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أنه يسعدنا أن نرى مثل هذه المبادرات التي تسهم في تحفيز روح المنافسة الإيجابية، وحثّ الشباب والنشء على تقديم طرح مبتكر، لتخريج جيل قادر على الابتكار والإبداع ضمن بيئة تجارية تنافسية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى المشاريع الصغيرة التي تشكّل داعماً أساسياً للتنمية، لتبقى الإمارات دائماً القدوة في التطوير وتحفيز الشباب والاهتمام بإعدادهم، وإطلاق طاقاتهم وأفكارهم البناءة، ومعاونتهم على تحديد أفضل سبل الاستفادة منها، بما يعزز مشاركة الشباب في التنمية الشاملة.