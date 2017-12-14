«أفينيو البوابة» يحرز تقدماً كبيراً في أعمال البناء

أحرز مشروع «أفينيو البوابة في مركز دبي المالي العالمي»، الوجهة الجديدة للتسوق والترفيه وأنماط الحياة العصرية، تقدماً كبيراً في أعمال البناء والتشييد، استعداداً لموعد الافتتاح المرتقب في 2018.

وتمضي حالياً أعمال إنجاز المرحلة الأولى من المشروع على المسار الصحيح وفقاً للجدول الزمني المحدّد 2018، حيث تم تسليم عدد كبير من وحدات التجزئة للمستأجرين لبدء أعمال التصميم والتجهيز والتي كانت قد انطلقت في بعضها.

وتشمل أحدث الإنجازات الإنشائية في المشروع إتمام 95% من الهياكل الإنشائية باستخدام 40 ألف متر مكعب من الخرسانة المصبوبة حتى تاريخه، إلى جانب إنجاز 80% من الأعمال الخرسانية باستخدام 45 ألف متر مكعب من القوالب الخرسانة الجاهزة فضلاً عن ذلك، تجري حالياً أعمال الرصف وتركيب الهياكل الخارجية، بينما تم تركيب 140 ألف متر طولي من الكابلات والأسلاك والتمديدات.

إضافة استثنائية

وقال نبيل الكندي، الرئيس التنفيذي للتطوير العقاري في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «سيشكل مشروع «أفينيو البوابة في مركز دبي المالي العالمي» إضافة استثنائية إلى البنية التحتية المتطورة الحالية في المركز، إذ سيجمع بين شتى مظاهر الحي المالي ضمن وجهة متكاملة مصممة بأسلوب عصري ستحتضن أكثر من 200 مطعم ومتجر تجزئة وخيارات ترفيهية. وقد أحرزنا تقدماً كبيراً في أعمال الإنشاء ويمضي المشروع حالياً على المسار الصحيح استعداداً لافتتاحه في العام المقبل.

ويطمح مركز دبي المالي العالمي إلى زيادة عدد العاملين إلى 50 ألف موظف تماشياً مع طموحات استراتيجيته 2024، ومن هنا تبرز أهمية هذا المشروع الذي يمثّل إنجازاً ضمن مسيرتنا التوسعية كما يُعدّ معلماً بارزاً في قلب إمارة دبي».

حلقة وصل

وعند افتتاحه، سيشكل مشروع «أفينيو البوابة في مركز دبي المالي العالمي»، الذي يمتدّ على مساحة إجمالية قدرها 660 ألف قدم مربعة بطول 880 متراً في قلب مركز دبي المالي العالمي، حلقة وصل تربط بين جميع المباني الموجودة في المركز عبر مستوى البوديوم، بداية من مبنى البوابة وصولاً إلى أبراج سنترال بارك.

وجهة عصرية

سيسهم المشروع الذي تتجاوز تكلفته المليار درهم، في إضافة بُعد آخر إلى المركز ليجعل منه وجهة عصرية متكاملة، تلبي مختلف متطلبات أنماط الحياة العصرية على مدار الساعة، حيث سيحتضن أكثر من 200 مطعم ومتجر تجزئة وخيارات ترفيه حصرية، إضافة إلى مسجد يمتاز بتصميم عصري فريد.