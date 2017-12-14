«ذا هوم» تُطلق متجراً للمفروشات في دبي باستثمارات 65 مليون درهم

أطلقت شركة ذا هوم، وهي علامة تجارية جديدة متخصصة في مجال الديكور والمفروشات المنزليّة، أوّل متجر ضخم لها في الإمارات، خلال حفل حصري في دبي، وذلك باستثمارات بلغت 65 مليون درهم. وستسهم العلامة التجارية الجديدة، في الحدّ من الاستيراد، وتعزيز سوق التصميمات الداخلية والمفروشات المنزلية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تبلغ قيمتها 17.7 مليار دولار (65 مليار درهم). وتعتمد السوق بشكل أساسي على البضائع المستوردة.

وتُصنّع شركة «ذا هوم»، أكثر من 40 % من منتجات الأسرّة والأرائك في الإمارات، ما يسهم في الحدّ من اعتماد دول التعاون على الاستيراد.

وتشير منظمة «فينتشرز أونسايت» للأبحاث، إلى ارتفاع قيمة الإنفاق على التصاميم والتجهيزات الداخلية، من 15.5 مليار دولار (55 مليار درهم) عام 2016، إلى 17.7 مليار دولار خلال العام الجاري، مع ارتفاع حاد ناتج عن الابتكار شبه المتواصل، إضافةً إلى «الخيارات الشخصية المفضّلة دائمة التغيّر»، كما يصفها الخبراء.

وينتظر قطاع المفروشات المنزلية والتصاميم الداخلية في الإمارات، نمواً كبيراً، نتيجة تسليم 55 ألف منزل جديد بين عامي 2017-2018، إضافةً إلى تسليم 40 ألف غرفة فندقية جديدة في دبي، لترفع رصيد الفنادق إلى 140 ألف غرفة وشقة فندقية قُبيل «إكسبو 2020».

ويشغل المتجر، الذي يقع على طريق أمّ سقيم، مساحة تزيد على 100 ألف قدم مربعة، وتمتدّ ضمن تصميم مبتكر من ثلاثة طوابق.

وجرى إطلاق العلامة، بحضور الشيخ الدكتور ماجد سعيد راشد النعيمي، وسوجاثان جاناردانان رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لـ «رويال فرنيتشور»، وسولين سوجاثان مدير «رويال جروب».

وتُقدّم الشركة خصماً بنسبة 30 % على جميع منتجاتها لمدة أسبوع، لتشجيع العملاء على زيارة متجرها والتخطيط وشراء احتياجاتهم المنزلية بشكل مريح، ما يشكّل عاملاً مساعداً للعملاء لتوفير قيمة ضريبة القيمة المضافة، التي تبلغ 5 % قبل تطبيقها في 1 يناير 2018.

وقال سولين سوجاثان مدير «رويال جروب»: ستشكّل هذه العلامة، وجهة لعشاق المفروشات الحديثة والمعاصرة، المصمّمة بشكلٍ خاصّ لتتماشى مع الأذواق العالميّة في الشرق الأوسط. ويمكن للعملاء أيضاً، الاستفادة من عروضٍ إضافيّة، حاولنا دمجها في هذا المتجر، الذي يقدّم مفهوماً جديداً. ويحتوي المتجر على تشكيلة واسعة من المفروشات والأكسسوارات المنزليّة، كما يتمتّع أيضاً ببيئة تسوّقٍ رائعة، صُمّمت لراحتكم، ولمنحكم إحساساً بالوجود في منزلكم الخاص.

والطابق الأوّل يوفر خدمة ركن السيّارات. كما يضم أقسام أدوات المطبخ، والأدوات المنزليّة، والمفروشات الخارجيّة، وحلول الإضاءة، والأكسسوارات المنزليّة، وغيرها. والطابق الثاني: يضمّ مناطق لغرف النوم والمعيشة والطعام.

ويوفّر متجر «ذا هوم» أيضاً للعملاء، مفروشات لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من المساحة في غرف المعيشة، إضافةً إلى توفير مزيد من الحريّة.أما الطابق الثالث فمخصصٍ للرجال ويضمّ مفروشاتٍ ومعروضاتٍ للرجال الذين يسعون إلى تزيين مساحاتهم الخاصّة. ويحتوي هذا الطابق أيضاً على غرفة للنساء، وغرفة للأمّهات، ومساحة مخصّصة للعب الأطفال والمفروشات الخاصة بهم، واستوديو للتصميم.