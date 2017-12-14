إطلاق «النخبة» لاستقطاب المؤتمرات العالمية إلى أبوظبي

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي برنامج النخبة الذي يندرج ضمن مبادرات مكتب أبوظبي للمؤتمرات الهادفة إلى جعل إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً ومتقدماً لصناعة فعاليات الأعمال.

حضر حفل الإطلاق الذي أقيم في جزيرة نوراي في أبوظبي سيف غباش مدير عام الدائرة وسلطان الظاهري المدير التنفيذي لقطاع السياحة في الدائرة وعدد من أعضاء النخبة. ويضم البرنامج أعضاء النخبة من خبراء أكاديميين وعلماء وباحثين ومتخصصين في كل المجالات وأطباء ومسؤولين حكوميين وقادة أعمال سيضعون استراتيجيات تعاون تطوير العطاءات الرامية إلى زيادة عدد المؤتمرات الدولية التي تعقد في العاصمة أبوظبي.

وقال سيف غباش: إن انطلاق برنامج النخبة في مكتب أبوظبي للمؤتمرات يأتي ضمن سعي الدائرة إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة في الإمارة حيث تنظر الدائرة للقطاع السياحي وبخاصة قطاع سياحة الأعمال باعتباره القوة الداعمة نحو التحول إلى الاقتصاد البديل بفضل قدرته على تنويع الموارد وتنمية اقتصاد المعرفة. وأضاف: نؤكد من خلال هذا البرنامج أن دائرة الثقافة والسياحة تولي شراكاتها الاستراتيجية الأولوية لجهة تعزيز التكاتف المجتمعي والالتزام بالمسؤولية تجاه جميع شرائح المجتمع في إمارة أبوظبي وتعمل من خلال فعالياتها ومبادراتها المتنوعة على ترسيخ أسس التكامل في الدور والمسؤولية التي تقع على عاتق الدائرة وشركائها.

وأشار إلى أن أعضاء النخبة سيعملون على استقطاب مؤتمرات دولية كبرى إلى أبوظبي وتقديم المساندة والدعم للشركات العاملة في تنظيم المؤتمرات وجميع فعاليات الحوافز والمعارض والمؤسسات والمنظمات بما يمكنها من طلب تنظيم مؤتمرات وفعاليات وملتقيات الأعمال في أبوظبي.

من جانبه رحب سلطان المطوع الظاهري المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي بالأعضاء الجدد في أول فريق ضمن برنامج «النخبة» والبالغ عددهم 19 عضواً، معرباً عن ثقته بأن المساعي الدؤوبة لأعضاء البرنامج ستعود بالكثير من الفوائد على أبوظبي تماماً مثلما ستعود على الأعضاء أنفسهم. ولفت الظاهري إلى حصول كل عضو في البرنامج على باقة من المزايا بمجرد الانضمام إليه، موضحاً أن هذه المزايا ستسهم بالارتقاء بمكانة ومسيرة الأعضاء المهنية في مجال خبرتهم، كما سيسهم بالارتقاء بمكانة المؤسسة التي يعملون فيها على حد سواء.

ويكتسب أعضاء برنامج النخبة عدداً من المزايا عند التوقيع على البرنامج من أبرزها تعزيز سيرتهم الذاتية في مجال اختصاصاتهم ورفع مستوى شهرة المؤسسة التي يعملون فيها وتكريم جهودهم أمام القادة والمسؤولين الحكوميين المحليين إضافة إلى الترويج وتبادل الخبرات المحلية مع الآخرين في القطاع الذي يعملون به.

وسيسهم برنامج النخبة في تطوير القطاع السياحي عموما وزيادة أعداد السياح ومعدلات إشغال الفنادق ورحلات الطيران وغيرها من أوجه إنفاق السياح والعارضين وأصحاب الاهتمام من المواطنين والمقيمين والزوار من خارج الدولة.

ويتم تعيين أعضاء البرنامج استناداً لمكانتهم داخل المؤسسات الإقليمية ونشاطهم، ضمن الجمعيات الدولية. وسيواصل مكتب أبوظبي للمؤتمرات دعوة الأفراد للانضمام إلى البرنامج حيث يتم اختيارهم بناء على أنشطتهم ومساعيهم لتنظيم المعارض أو المؤتمرات الدولية في حال كانوا أعضاء في جمعية إقليمية أو دولية.