«خليفة الصناعية» توقع مذكرة تفاهم مع بنك الصين

أبرمت مدينة خليفة الصناعية مذكرة تفاهم مع بنك الصين المحدود للترويج للخدمات المشتركة التي تعود بالفائدة على الشركات والمستثمرين من دولة الإمارات وخارجها.

وتندرج هذه المذكرة في سياق المشاريع التي يجري تطويرها تحت مظلة مبادرتي «الحزام والطريق» و«طريق الحرير البحري»، حيث سيعمل بنك الصين المحدود فرع أبوظبي بموجبها على تقديم خدمات مصرفية مثل القروض والتمويل التجاري وحسم القضايا المالية المتعلقة بالتجارة الدولية والتخليص بالدرهم الإماراتي للشركات المحلية والصينية والدولية التي تستثمر في مدينة خليفة الصناعية.

وجاء الإعلان خلال لقاءات عمل ترويجية قامت بها مدينة خليفة الصناعية في مدينتي شنغهاي وغوانزو الصينيتين لمناقشة الفرص المتاحة للشركات الصينية التي تتطلع للاستثمار في مدينة خليفة الصناعية ومنطقة التجارة الحرة لميناء خليفة، والتي تعتبر الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط.

منافع كبيرة

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، «ستعود الخدمات المشتركة التي تتيحها منطقة خليفة الصناعية وبنك الصين بمنافع كبيرة على الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تستثمر بدولة الإمارات خاصة في مدينة خليفة الصناعية التي تعتبر واحدة من أكبر وأهم المناطق الصناعية في العالم».

وقال جاو تزيمونينج، المدير العام لبنك الصين المحدود أبوظبي، «تعد دولة الإمارات من أهم الشركاء التجاريين في تعزيز مبادرة الحزام والطريق حيث تعمل جنباً إلى جنب مع جمهورية الصين لتعزيز الاستراتيجيات في هذا المجال. ويعتبر بنك الصين المحدود أبوظبي مؤسسة التمويل الحصرية لشركة التعاون الصناعي وإدارة الإنشاءات الصينية الإماراتية المحدودة (جيانغسو)، ونتطلع قدماً لتعزيز الفرص التي تسهم في دعم الاقتصاد الإماراتي، بما فيها تطوير مدينة خليفة الصناعية». ومنذ الزيارة التي قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الصين في 2015 شهدت العلاقات بين الإمارات والصين نمواً لافتاً في العديد من المجالات، خاصة التجاري والاقتصادي.

شراكة تجارية

وتعتبر الصين حالياً ثاني أكبر شريك وأكبر دولة مصدرة إلى الإمارات وفي المقابل، تعتبر دولة الإمارات بوابة لـ 60% من صادرات الصين إلى الأسواق الإقليمية.

وخلال الأعوام الماضية، أبرمت موانئ أبوظبي العديد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات الصينية مثل كوسكو للشحن البحري وشركة التعاون الصناعي وإدارة الإنشاءات الصينية الإماراتية المحدودة (جيانغسو)، التي قامت بتأسيسها شركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة (جوسيك) لتأجير مساحة 2.2 كيلومتر مربع في منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة.

حلول

سيوفر بنك الصين العديد من الخدمات المالية الشاملة للعملاء في الصين و51 دولة في المنطقة.

ويركز البنك على الحلول التجارية، بما فيها الخدمات التجارية المقدمة للشركات، والخدمات التجارية للأفراد وخدمات الأسواق المالية، وتم افتتاح فرع بنك الصين في أبوظبي عام 2014.