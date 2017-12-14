«إكسبو لايف» يُقدّم منحاً لـ19 فريقاً من طلبة جامعات الإمارات

قدّم «إكسبو لايف»، برنامج الابتكار والشراكة من إكسبو 2020 دبي، منحاً لـ 19 فريقاً من طلبة جامعات الإمارات بهدف دعم تطوير حلولهم الإبداعية للتعامل مع عدد من التحديات التي تواجه الإمارات والمنطقة، وتراوحت قيمة المنح المقدمة ضمن برنامج الابتكار للجامعات التابع لإكسبو لايف بين 10000 درهم و25000 درهم. وشهد برنامج الابتكار للجامعات مشاركة مميزة للطلبة الإماراتيين مع وجود 15 طالباً إماراتياً في 5 من الفرق الفائزة بالمنح.

وكان أكثر من 1000 طالب من 40 جامعة من مختلف أنحاء الإمارات تقدموا بأفكارهم ذات الصلة بموضوعات إكسبو 2020 (الفرص، التنقل، الاستدامة) منذ الإعلان عن فتح باب المشاركة في البرنامج. وتم اختيار 21 فريقاً للوصول إلى المرحلة النهائية من المسابقة، حيث قدم الطلبة أفكارهم إلى لجنة تحكيم مؤلفة من أعضاء في فريق إكسبو لايف وأعضاء من الشركاء الرسميين لإكسبو 2020 وخبراء وأكاديميين، وتم تحديد حجم المنحة بناءً على مدى نضج الأفكار وإمكان التوسع في نطاقها وأثرها المحتمل.

ومن بين الأفكار التي حصلت على المنح: جهاز يحول فائض الطعام إلى سماد ونظام تصنيف يعرف الزبائن بكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من طعامهم وتطبيق للهواتف المتحركة يحسب التوتر والإجهاد لدى سائقي السيارات بهدف الحد من حوادث الطرق.

وستكون الجامعات مسؤولة عن إدارة المنح المقدمة للطلاب وستستمر بتقديم الدعم لهم لنقل أفكارهم من مرحلة التصميم إلى مرحلة النماذج الأولية، كما سيحصلون من إكسبو لايف على دعم إضافي يتمثل في فرص التواصل مع شركاء إكسبو 2020 دبي الرسميين وتطوير شبكة أعمالهم، ويمكن أن تتاح لهم فرصة عرض حلولهم المبتكرة خلال انعقاد إكسبو 2020 دبي.

وتم تكريم أبوظبي بوليتكنك لمشاركة أكبر عدد من الطلاب منها في المسابقة ومعهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم بيلاني –في دبي للإسهام المتميز لمدرسيه في البرنامج.

وأطلق إكسبو 2020 دبي برنامج الابتكار للجامعات في سبتمبر الماضي، حيث وجهت الدعوة لطلبة جامعات الإمارات لتشكيل فرق وتطوير حلول للتحديات ذات الصلة بدولة الإمارات والمنطقة والمواضيع الفرعية لإكسبو 2020 دبي. وسوف يتم تنظيم ثلاث دورات خلال فترة التحضير لانعقاد إكسبو 2020 دبي وستعقد الدورة التالية في فبراير 2018.

وقال يوسف كايرز، نائب رئيس، إكسبو لايف، إكسبو 2020 دبي: يهدف إكسبو لايف لتشجيع الحلول الإبداعية التي تسهم في تحسين الحياة والعالم والترويج لها. ويسعدنا أن نمنح الفرصة للطلبة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى واقع، ولقد كانت رؤية عمل المواهب الشابة معاً لإيجاد حلول لتحديات مهمة تجربة رائعة. ومن الرائع أن نرى كل هذه المواهب المحلية الشابة مجتمعة على هدف واحد: إيجاد حلول لأكبر التحديات التي تواجهنا، في قضايا مثل الفرص والتنقل والاستدامة، والتي هي موضوعات رئيسية في إكسبو 2020 دبي.

وقال أعضاء فريق فيرتيفود أورغانيكس وهو أحد الفرق الفائزة التي حصلت على منحة من البرنامج: هدفنا هو جمع فائض الطعام من المطاعم وتحويله إلى سماد يمكن استخدامه لجعل دبي أكثر اخضراراً وهو ما يسهم في خفض البصمة الكربونية ورفع مستويات الأكسجين في الجو، كما نسعى لإشراك القاطنين في دبي من خلال منحهم الفرصة للتحول إلى مزارعين ليوم واحد، حيث نعطيهم البذور والسماد ونعلمهم كيفية الزراعة بالإضافة إلى توعيتهم بشأن فائض الطعام والبيئة. وبرنامج الابتكار للجامعات مبادرة رائعة تمكننا من إحداث أثر اجتماعي، كان من الصعب أن نقوم بهذا المشروع بشكل مستقل دون دعم، لذلك من الضروري أن يكون هناك مثل هذا البرنامج في كل دولة في العالم لمساعدة الشباب على بناء المستقبل كما يفعل إكسبو 2020 دبي.

ابتكار وشراكة

وإكسبو لايف هو برنامج للابتكار والشراكة بتمويل قدره 100 مليون دولار لتمويل الحلول الإبداعية التي تساهم في تحسين الحياة والحفاظ على عالمنا. وانطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن الابتكار من الجميع وإلى الجميع، يعمل إكسبو لايف على توظيف مجموعة من المنح والتحديات والبرامج الجامعية وفعاليات مشاركة المعرفة محركات التقدم العالمي: الفرص، والتنقل والاستدامة.