"المركزي" يرفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع

للمرة الخامسة في أقل من عامين قرر مصرف الامارات المركزي الليلة رفع سعر الفائدة على شهادات الايداع التي يصدرها للبنوك في الدولة اعتبارا من غد "الخميس" تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي إثر قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس يوم الاربعاء.

كما تم رفع سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.75%.

وأوضح المصرف المركزي أن شهادات الايداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك في الدولة تمثل أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.

ورفع المصرف المركزي في يونيو الماضي سعر الفائدة على شهادات الايداع التي يصدرها للبنوك تماشيا مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي إثر قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس وكانت المرة الرابعة في أقل من 18 شهرا بعد أن تم رفع سعر الفائدة على شهادات الايداع في السابع عشر من شهر ديسمبر 2015 للمرة الأولى منذ أكثر من 9 سنوات ثم كانت المرة الثانية في ديسمبر 2016 تماشيا مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي في حينها إثر قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس وجاءت المرة الثالثة في مارس الماضي إثر قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس أيضا.