تعرّف على نسب ضريبة القيمة المضافة والتي ستطبق على التعليم والصحة والنفط والعقارات وغيرها من القطاعات والخدمات اعتباراً من 1 يناير 2018:
لمشاهدة النسب اضغط هنا
تعرّف على نسب ضريبة القيمة المضافة والتي ستطبق على التعليم والصحة والنفط والعقارات وغيرها من القطاعات والخدمات اعتباراً من 1 يناير 2018:
لمشاهدة النسب اضغط هنا
تعرّف على نسب ضريبة القيمة المضافة والتي ستطبق على التعليم والصحة والنفط والعقارات وغيرها من القطاعات والخدمات اعتباراً
قال سعيد الراشدي الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع إن الشركة تعتزم الدخول إلى دبي والسعودية في 2018 وأنها تفكر بالسوق المصري والمغربي.
مازالت حماسة المتداولين بعملة "بيتكوين" تتطور بشكل محموم، بالتزامن مع احتدام الجدال حول طبيعة الاستثمار فيها وما إذا كانت مجرد فقاعة سينتهي بها المطاف إلى الانفجار.
قال مصرف الإمارات المركزي اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بالإمارات العربية المتحدة ثلاثة
أصبحت دولة الإمارات بفضل قيادتها الرشيدة نموذجاً رائداً في تمكين جميع أبنائها وبناتها من المشاركة الحقيقية في مسيرة المجتمع، وباتت رائدةً في تأكيد مكانة المرأة.
اعتمد مجلس إدارة المصرف المركزي ميزانيّته التقديريّة للسنة الماليّة 2018، حيث ناقش تقرير دائرة التدقيق الداخلي الربعي
تساهم المرأة الإماراتية في التنمية الاقتصادية من خلال دورها الفاعل في مختلف القطاعات ويأتي ذلك في ظل مسيرة تمكين المرأة في
أكد خبراء أن دولة الإمارات تقود بقية دول منطقة الشرق الأوسط في مجال إرساء معايير تحتذى في التدقيق الداخلي، بفضل عملها
أطلقت وزارة الاقتصاد (هاكاثون) للابتكار الحكومي يومي 11 و12 الجاري، وشارك نحو 60 موظفاً بالوزارة، من مختلف الدرجات
قال يونس حاجي الخوري إن قطاع التكنولوجيا المالية «فينتك» في الإمارات دخل مرحلة نمو وتطور جديدة هذا العام بالتزامن مع نمو التعاملات الرقمية وحجم الاستثمار في هذه التقنيات،
أعلنت «نون» بدء تقديم خدماتها للعملاء في السعودية في خطوة تمهد لمرحلة جديدة في قطاع التجارة الإلكترونية على مستوى المملكة.
قال موقع فيوتشريزم المتخصص في التقنيات الحديثة، إن دبي هي مدينة المشاريع المستقبلية وتولي أهمية كبيرة للمستقبل. وأضاف