تعرّف على نسب ضريبة القيمة المضافة والتي ستطبق على التعليم والصحة والنفط والعقارات

قال يونس حاجي الخوري إن قطاع التكنولوجيا المالية «فينتك» في الإمارات دخل مرحلة نمو وتطور جديدة هذا العام بالتزامن مع نمو التعاملات الرقمية وحجم الاستثمار في هذه التقنيات،