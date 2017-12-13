تعرّف على نسب ضريبة القيمة المضافة والتي ستطبق على التعليم والصحة والنفط والعقارات

التاريخ:
طباعة Email

تعرّف على نسب ضريبة القيمة المضافة والتي ستطبق على التعليم والصحة والنفط والعقارات وغيرها من القطاعات والخدمات اعتباراً من 1 يناير 2018:

لمشاهدة النسب اضغط هنا

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon