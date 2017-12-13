مصرف الإمارات المركزي : ارتفاع نمو القطاع غير النفطي إلى 3%

قال مصرف الإمارات المركزي اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بالإمارات العربية المتحدة ثلاثة بالمئة هذا العام بالمقارنة مع نمو بنسبة 2.7 بالمئة العام الماضي.

وقال البنك في مراجعة للربع الثالث من العام نُشرت اليوم "التحسن الأخير في أسعار النفط أثار أجواء إيجابية في النشاط الاقتصادي بالقطاع غير النفطي وعزز الثقة الاقتصادية".

لكن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بصفة عامة 1.6 بالمئة فقط في 2017 انخفاضا من ثلاثة بالمئة في 2016 بسبب انكماش القطاع النفطي في الوقت الذي تخفض فيه الإمارات الإنتاج في إطار اتفاق عالمي بين منتجي الخام.