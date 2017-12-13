أكبر شركة عقارية سعودية مدرجة تنطلق إلى العالمية من دبي

أعلنت دار الأركان للتطوير العقاري، شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية أمس أنها تنوي التوسّع باتجاه الأسواق العالمية بعد اختيار دبي كنقطة انطلاق لأعمالها ونشاطاتها العالمية، من خلال تطوير مشروع بقيمة 800 مليون درهم على قناة دبي المائية.

وعقدت دار الأركان شراكة مع علامة «روبرتو كفالي»، لتصميم الديكورات الداخلية لناطحة السحاب والمكونة من 34 طابقاً. وسيحمل البرج اسم «فلورنس حبي»، وتمّ تنظيم حفل في دبي لتدشين أعمال دار الأركان العالمية والإعلان عن شراكتها الهامة بحضور يوسف بن عبدالله الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري، وجيان جياكومو فيراريس، الرئيس التنفيذي لشركة «روبرتو كفالي». ووضعت شركة في إكس اكسيرتس التصميم المعماري للبرج. وستبدأ إنشاءات البرج في يناير 2018.

وقال يوسف بن عبدالله الشلاش: «يدعم هذا جهودنا للتوسّع باتجاه الأسواق العالمية والتي نهدف منها إلى تقديم المزيد من التنويع الاستثماري لمستثمرينا الحاليين فضلاً عن جذب مستثمرين جدد من حول العالم إلى محفظتنا الاستثمارية».

وقال جيان جياكومو فيراريس: ما كان للمطوّر العقاري أن يختار موقعاً أفضل من قناة دبي المائية لمثل هذا المشروع في أي مكان من منطقة الشرق الأوسط، حيث أسّست دبي لنفسها موقعاً باعتبارها أهم مركز للتصميم في منطقة الشرق الأوسط. وأرى ارتباطاً قوياً بين فلورنسا ودبي حيث إن كلتا المدينتين تعكسان الأناقة والفن والتصميم في كل ما تفعلانه، كل منهما بطريقتها الخاصة.