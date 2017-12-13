«غرفة عجمان» تبحث تعزيز التعاون مع وفد سعودي

بحثت غرفة تجارة وصناعة عجمان مع وفد من المملكة العربية السعودية ضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال ومستثمرين، سبل تعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والتعليمية.

واستقبل الوفد عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة الغرفة بحضور سالم بن أحمد النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة ومحمد بن خليفة بن سالمين العرياني عضو مجلس الإدارة، وسالم السويدي مدير عام الغرفة ومحمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية الأعمال والاستثمار.

ترأس الوفد السعودي الدكتور عبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز المشيقح رئيس مجلس إدارة المدينة الصناعية في القصيم. وخلال اللقاء أشاد المويجعي بمتانة العلاقات الأخوية بين الإمارات والسعودية على المستويين القيادي والشعبي، موضحاً أن عجمان ترحب بكافة رجال الأعمال والمستثمرين من السعودية مؤكداً حرص الحكومة الرشيدة للإمارة بقيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على دعم مجتمع الأعمال والتوجيه بتقديم كافة التسهيلات الممكنة التي تدعم وتخدم طموحات رجال الأعمال.

وأكد أهمية الزيارة وما ستضيفه من فتح آفاق للتعاون المشترك بين رجال أعمال الطرفين وإيجاد شراكات صناعية وسياحية وتجارية تعزز النمو الاقتصادي لكافة الأطراف، موضحا أن إحصائيات حجم التجارة بين عجمان والسعودية تشير إلى إمكانية زيادتها مستقبلا.

وخلال اللقاء المشترك أكد الطرفان أهمية التعاون في القطاع السياحي وخاصة في ظل استقبال القطاع السياحي بالدولة أعداداً كبيرة من السائحين الخليجيين والأسر الخليجية، وأهمية الاستفادة من التطور السياحي الذي تشهده إمارة عجمان.

من جانبهم أشاد أعضاء الوفد بعمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين، واستعرض الوفد أهم المقومات والمبادرات التي تدعم مجتمع الأعمال ورواد وشباب الأعمال السعوديين.

واكد الحضور ضرورة تنظيم معارض متخصصة مشتركة بهدف إيجاد مظلة تضم رجال ورواد الأعمال بهدف بحث الشراكات وتبادل الخبرات فيما بينهم.