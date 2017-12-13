«دو» تعلن تفاصيل تطبيق الضريبة المضافة على منتجاتها وخدماتها

أعلنت شركة دو، أنها ستبدأ تحصيل ضريبة القيمة المضافة نيابة عن الحكومة بنسبة 5% على كل منتجاتها وخدماتها المقدمة اعتباراً من مطلع يناير 2018، وذلك تماشياً مع المرسوم الاتحادي رقم 8 لعام 2017، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يحدد نظام ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.

وتعمل «دو» على ضمان جاهزيتها والتزامها التام بالقانون الجديد وتعد بضمان أقصى درجات الشفافية في تعاملها مع عملائها وتزويدهم بالمعلومات الوافية حول كيفية تأثير الضريبة عليهم في المستقبل.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة: نسعى إلى اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تمتع عملائنا بدراية كافية بالتوجيهات الحكومية بشأن القانون الجديد وكيفية تأثيره على إنفاقهم فيما يتعلق بخدمات الاتصال. إذ نؤمن بأن القانون يمثل خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقاً، ونحرص على تعزيز وعي عملائنا بمساهمتهم في دعم هذا المستقبل.

وبالنسبة لعملاء الدفع الآجل سيتم احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على إجمالي فاتورتهم الشهرية. وفيما يخص عملاء الدفع المسبق فإنهم سيستمرون بتعبئة رصيدهم بشكل طبيعي وفق خيارات (وقت أكثر، رصيد أكثر، مكالمات دولية أكثر، بيانات أكثر) وسيتم تطبيق الضريبة على معدل استخدامهم للرصيد لاستهلاك خدمات «دو»، باستثناء خيار بيانات أكثر، حيث سيحصلون على الرصيد بعد أن يتم اقتطاع الضريبة بنسبة 5%.

وأضاف الحساوي: نهدف لضمان مستوى عالٍ من الشفافية في التعامل مع عملائنا وتزويدهم برؤية واضحة حول قانون الضريبة وكيف سيتم تطبيقها على المنتجات والخدمات التي نقدمها وذلك قبل تطبيقها بشكل رسمي في بداية العام المقبل. إذ أنشأنا صفحة مخصصة لقانون الضريبة على موقعنا الكتروني، توفر معلومات مفصلة وتجيب عن كل استفسارات عملائنا فيما يتعلق بشكل وآلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على منتجات وخدمات «دو».

وعليه، تحث الشركة عملاءها من المؤسسات على التسجيل في الهيئة الاتحادية للضرائب وتقديم الرقم الضريبي الخاص بهم لـ «دو» في أقرب فرصة ممكنة.