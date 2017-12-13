«نون» تدشن عملياتها في السعودية بعروض استثنائية

أعلنت «نون» بدء تقديم خدماتها للعملاء في السعودية في خطوة تمهد لمرحلة جديدة في قطاع التجارة الإلكترونية على مستوى المملكة.

وتقدم «نون» مجموعة متنوعة ومميزة من المنتجات والعروض التي تلبي احتياجات الحياة العصرية وتلاقي تطلعات المستهلكين السعوديين، في الوقت الذي تتعاون فيه الشركة مع رواد القطاع والشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على زيادة حصتها في سوق التجارة الإلكترونية بالمنطقة.

وتحظى «نون» بدعم صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة من المستثمرين الخليجيين البارزين، وتمثل خياراً مثالياً يناسب اهتمام الشباب السعودي بمتابعة أحدث التطورات الرقمية.

وتمثل «نون» سوقاً رقميةً عربية تضع العملاء في المقام الأول وتتخذ من الرياض مقراً رئيسياً لها، وتقدم مجموعة متنامية من المنتجات التي تمتاز بالتنوع وتمثل ثمرة التعاون الوثيق مع مجتمع تجارة التجزئة المحلي.

وقال محمد العبار، مؤسس «نون»: تشهد السعودية مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي والرقمي انطلاقاً من رؤية السعودية 2030.

وتقدم نون سوقاً رقمية حيوية تركز على تلبية احتياجات العملاء وتدعم السوق المحلية عبر تجربة تسوق جديدة ومبتكرة. ويساهم الشباب السعودي بدور جوهري في عمليات الشركة التي تحظى أيضاً بدعم تجار التجزئة السعوديين والإقليميين الذين يقدمون باقة واسعة من المنتجات المناسبة لاحتياجات المجتمع السعودي، وتمنح نون رواد الأعمال السعوديين المشاريع الناشئة فرصة المشاركة بدور فعال في منظومة العمل الرقمية التي تشهد اليوم نمواً متسارعاً.

وتقدم نون خدمات متكاملة ، ولديها مركز توزيع متخصص إضافة إلى شبكة خدمات لوجستية وبوابة دفع آمنة تغطي كافة أرجاء المملكة.

وفي أعقاب الإطلاق الناجح لعملياتها في الإمارات في وقت سابق من العام الحالي، تحتفل نون ببدء عملياتها في بالسعودية مع حملة خاصة تتضمن عروضاً استثنائية على مجموعة واسعة من المنتجات.