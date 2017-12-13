«رواد» و«الشارقة الإسلامي» يمولان تطوير المشاريع الصغيرة للمواطنين

وقع كل من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، ومصرف الشارقة الإسلامي اتفاق تفاهم وشراكة لتمكين رواد الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تأسيس مشاريعهم وتطويرها بما يخدم الاقتصاد الوطني.

ويهدف الاتفاق إلى تعزيز العمل المشترك والسعي لتحقيق رؤية واستراتيجية إمارة الشارقة في تطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بها إلى أفضل المستويات، من خلال تكفل الطرفين بتقديم التسهيلات والإعفاءات لرواد الأعمال المواطنين إضافة إلى تقديم سقف تمويل يصل إلى مليوني درهم لكل مشروع.وقع الاتفاق في المقر الرئيس للمصرف من قبل سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس مجلس إدارة «رواد» ومحمد عبدالله الرئيس التنفيذي للمصرف.

تعميق التعاونوقال السويدي: نسعى من خلال هذا الاتفاق إلى تطوير ودفع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مزيد من التقدم والتطور، كما نتطلع دوماً إلى الارتقاء بأداء هذا القطاع من خلال تعميق التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين وفي مقدمتهم مصرف الشارقة الإسلامي، لتوفير أرقى الحلول والخدمات الهادفة لتعزيز الكفاءات المواطنة في قطاع ريادة الأعمال.

وقال عبدالله: "يهدف الاتفاق إلى تعزيز الطاقات الوطنية الشابة وتطوير قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع توجهات حكومة الإمارات في دعم وتمكين الشباب إضافة إلى المساهمة في دعم الاقتصاد المحلي بقطاعاته المتنوعة".

تسهيلات وإعفاءات

من جانبه بين حمد المحمود مدير المؤسسة أن المؤسسة ستتكفل بتقديم ضمانات لصاحب المشروع بنسبة 25% من قيمة التسهيلات الفعلية المطلوبة للتمويل، فضلا عن تقديم الدعم الفني والتسهيلات والإعفاءات لأصحاب المشاريع مع تحديد السقف الأعلى لقيمة التمويل التي تصل إلى مليوني درهم ويمكن زيادة وذلك بالتنسيق بين المؤسسة والمصرف، لافتا إلى أن المصرف سيمنح نسبة مرابحة بأسعار تفضيلية للمشاريع الموافق عليها من قبل المؤسسة بنسبة لا تزيد على 5.85 % متناقصة مع فترة سماح لمدة (12) شهر لسداد الأقساط للمشروع الجديد، وفترة سماح لمدة ستة أشهر للمشروع القائم تبدأ من تاريخ استلام التمويل.