«فيوتشريزم»: دبي مدينة المشاريع المستقبلية

قال موقع فيوتشريزم المتخصص في التقنيات الحديثة، إن دبي هي مدينة المشاريع المستقبلية وتولي أهمية كبيرة للمستقبل.

وأضاف الموقع أن دبي تتبنى حالياً مخططات لإنشاء مدينة المريخ العلمية وبناء قطار فائق السرعة (هايبرلوب) وتطبق برامج للطاقة المتجددة والسيارات الكهربية تسير 950 كم بالشحن مرة واحدة، وتختبر تاكسي طائراً ذاتي القيادة، وحتى سترات نفاثة طائرة موضحاً أن دبي لم تتوقف عند هذا الحد، بل تختبر تشغيل إنسان آلي حتى إن المستقبل يبدو جلياً وقريباً لها أكثر مما نتصور. وبما أننا يجب أن نفكر في استشراف المستقبل من الآن، فإنه يبدو أن هذا ما تفعله دبي والإمارات عملياً. وبالطبع ليس هناك تخطيط كامل للمستقبل من دون الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، ولذلك أصبحت الإمارات أول دولة في العالم تعين وزيراً للذكاء الاصطناعي.