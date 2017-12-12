12 الف فرد من 73 جنسية شاركوا في اكتتاب ادنوك

حققت عملية الطرح الجزئي لشركة ادنوك للتوزيع نجاحا كبيرا لناحية منح دفعة قوية لقطاع راس المال في امارة أبوظبي والامارات بشكل عام من خلال ادراج حصة من أسهمها في سوق أبوظبي للاوراق المالية.

ووصل عدد الأفراد الذين شاركوا في الاكتتاب حوالي 12 ألف فرد من 73 جنسية وبلغت نسبة تخصيص الأسهم في فئة المستثمرين الأفراد حوالي 9% وذلك بحسب راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية الذي أكد أيضا أن 30% من الاكتتابات تم تنفيذها عن طريق الهواتف بدون الذهاب إلى السوق أو البنوك.

وقال البلوشي إن مؤشرات النجاح الذي أسفرت عنه عملية الإكتتاب في شركة ادنوك للتوزيع متعددة حيث تجاوزت نسبة تغطية الطرح لأسهم الشركة عدة مرات القيمة المستهدفة بالنسبة للمؤسسات المؤهلة للاكتتاب، في حين تجاوزت تغطية المستثمرين الأفراد 22 ضعف الشريحة المخصصة لهم .

واكد أن الطلب الاستثنائي والإقبال الكبير على الاكتتاب جعل الشركة تقرّر زيادة النسبة المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد من 5% إلى 10% من إجمالي الطرح، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المستثمرين للاستفادة من هذه الفرصة الإستثمارية المتميزة.

وتفصيلاً فقد تضمنت مؤشرات نجاح الطرح الجزئي لشركة ادنوك للتوزيع قيمة الاموال التي اكتتب بها الافراد و التي بلغت نحو 3.5 مليار درهم وكان أكثر من نصفها عبارة عن تمويل ذاتي وليس من قبل البنوك.

وقال البلوشي ان عدد الطلبات التي استقبلها السوق للحصول على رقم مستثمر للمشاركة في الاكتتاب تجاوزت 3 الاف طلب جديد مما يعطي مؤشرا ايجابيا على ان الطلب سيكون مرتفعا بعد ادارج اسهم الشركة للتداول بتاريخ 13 ديسمبر الجاري .

وعلى صعيد المؤشرات الاخرى الخاصة بعملية التخصيص قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للاوراق المالية انه وعند تخصيص 5? للأفراد فقد بلغت التغطية 22 مرة زيادة على الاموال المطلوبة.

واعلن البلوشي ان عملية رد الفائض من اكتتاب المساهمين تمت خلال فترة قصيرة للغاية مما يعني انها اسرع عملية لاعادة الفوائض المالية للمشاركين في الاكتتاب في دولة الامارات منذ بدء عمليات الطرح الاولي للشركات المساهمة العامة في السوق مؤكدا أن السرعة في عملية رد الفوائض المالية ستمكن المشاركين في الاكتتاب من شراء اسهم اضافية من السوق عند بدء التداول على سهم الشركة.

يشار الى أن شركة ادنوك للتوزيع حددت السعر النهائي لطرح السهم عند 2.5 درهم