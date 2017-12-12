مباشر.. انطلاق أعمال المنتدى الاستراتيجي العربي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت قبل قليل أعمال المنتدى الاستراتيجي العربي الذي يعقد تحت شعار "حالة العالم العربي 2018"، والتي استهلت مناشطها بجلسة مع الدكتور جهاد أزعور، من صندوق النقد الدولي لمناقشة حالة العالم العربي اقتصاديا في 2018.

وقال الدكتور جهاد أزعور إن الاقتصاد العربي في عام 2017 حافظ على نوع من الاستقرار رغم التحديات التي مرت بها المنطقة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي في 2018 بمعدل 3.7 % وهذا سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد العربي.

يعد المنتدى بدورته الـ 10 المنصة الرئيسة الأبرز في المنطقة لاستشراف الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية التي ستمر بها المنطقة والعالم في 2018.

وتعقد الدورة الـ 10 بمشاركة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند، ووزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس، بالإضافة إلى جوزف ستيغليتز، الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، ونخبة من المفكرين والخبراء السياسيين والاقتصاديين، ويعقد المنتدى بحضور مجموعة من صناع القرار والمسؤولين من داخل الدولة وخارجها.