3 معارض متخصّصة في الشارقة تستقطب 120 مصنعاً

أكد الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ والجمارك بالشارقة أن مركز اكسبو الشارقة تميز خلال الفترة الماضية بتقديم نسخة جديدة ومتميزة من الأحداث والفعاليات بمستويات عالية من التنظيم وجودة الخدمات للزوار والعارضين، وهو ما يعكس حرص وسعي إدارة المركز على تعزيز سمعة الشارقة والارتقاء بمكانتها كمركز اقتصادي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي لممارسة الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال استضافة وتنظيم فعاليات على درجة عالية من الأهمية لمجتمعي الأعمال المحلي والإقليمي.

جاء ذلك خلال افتتاح القاسمي 3 معارض اقتصادية متخصصة انطلقت فعالياتها أمس في المركز، وهي «بلاست فيجن أرابيا» و«أرابيا مولد» و«برنتباك أرابيا، حيث تجول في أرجاء المعارض الثلاثة التي نجحت باستقطاب أكثر من 120 شركة ومصنعاً وعلامة تجارية من 11 دولة، وتستمر فعالياتها حتى 14 ديسمبر الجاري بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

والتقى القاسمي خلال الجولة، بعدد من مسؤولي الشركات العارضة، حيث اطلع منهم على أحدث المنتجات والآلات والبرامج والابتكارات التكنولوجية والمواد الخام المستخدمة في مختلف المجالات المرتبطة بصناعة القوالب والبلاستيك والطباعة والتغليف والورق.، وذلك بحضور عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة والمركز، ووليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة و»إكسبو»، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز، كما حضر حفل الافتتاح عدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية وأعضاء من السلك الدبلوماسي والتجار المهتمين.

شركات دولية

وأكد القاسمي على نجاح الأحداث الثلاثة في استقطاب نخبة من أهم الشركات الدولية الرائدة في صناعة القوالب والبلاستيك والطباعة والتغليف والورق على مستوى العالم، معتبراً أن حجم المشاركة في هذه المعارض يؤكد أهمية الشارقة المتنامية بالنسبة للشركات العالمية والعلامات التجارية المتخصصة في هذه الصناعات الراغبة بتنمية أعمالها وأنشطتها وتعزيز حضورها في دولة الإمارات ومختلف أسواق المنطقة.

منصة للتجار

من جانبه، ثمن العويس دور القاسمي لافتتاحه المعارض الثلاثة التي تحظى منذ انطلاقها باهتمام متزايد من قبل الشركات الدولية المتخصصة من مختلف دول العالم بعد أن تحولت إلى منصة للتجار ورجال الأعمال من مختلف دول المنطقة للاطلاع على أحدث المعدات والتقنيات والأجهزة والبرامج التي تدعم مجالات عملهم وصناعاتهم، ونظراً لما توفره من فرص لعقد الصفقات وبناء الشراكات والتأسيس للتعاملات التجارية.

منصة

وقال إن برينت باك أرابيا يعد المعرض الدولي الأول في المنطقة المتخصص بصناعة الطباعة والتغليف والورق، ويعتبر المنصة الأهم للمصانع والشركات والموردين والتجار والحدث الأكثر رواجاً لتبادل المعرفة التي يمكن الاعتماد عليها في تطوير الصناعات الإقليمية، خاصة بعد نجاح دورتيه السابقتين في كسب ثقة المتعاملين في هذا المجال، ونظرا لتزامنه مع بلاست فيجن أرابيا وأرابيا مولد، مما يعزز مكانته كحدث تجاري رئيسي متعدد الصناعات.

واعتبر العويس أن التحضيرات والاستعدادات السريعة لمعرض إكسبو دبي 2020 من أهم العوامل التي ساهمت في نمو هذه الصناعة، إضافة إلى توسيع نطاق تجارة التجزئة، وارتفاع الطلب على الأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية الأخرى، إضافة إلى ارتفاع عدد السكان والمداخيل.

ابتكارات

من جهته، أكد المدفع، أن معرض ومؤتمر بر ينت باك أرابيا المتخصص في تقديم الابتكارات التكنولوجية والتصاميم والمنتجات والحلول من جميع أنحاء العالم، شهد نمواً لافتاً في دورته الثالثة هذا العام، حيث نجح باستضافة أكثر من 75 عارضاً وعلامة تجارية من الإمارات والهند وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وإيطاليا، وذلك بالتزامن مع الدورة الرابعة لكل من معرض بلاستفيجن أرابيا ومعرض أرابيا مولد والذي استقطب نحو 200 عارض من جميع أنحاء العالم.

من جهتهم اكد مشاركون في المعارض الثلاثة أن التواجد والمشاركة في مثل تلك الفعاليات ستعرف بمنتجاتهم وبالتالي عرضها أمام أكبر شريحة مهتمة بالمواد الخام والآلات الخاصة بمعالجة البلاستيك وحقن القوالب والتشكيل الحراري والتغليف والمستخدمين الصناعيين والإنشاءات والبنية التحتية والسيارات والاتصالات، وغيرها، مبينين أن المعارض تعكس رؤى خبراء الشركات المشاركة حول أحدث التكنولوجيا المستخدمة والطباعة ثلاثية الأبعاد.