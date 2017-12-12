تلغراف: دبي مقصد مفضل للعائلات البريطانية

قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية، إن دبي أصبحت من المقاصد السياحية المفضلة لدى العائلات البريطانية، خاصة في الصيف، لما توفره من شمس ساطعة وغيرها من المرافق السياحية الممتعة.

ووصفت الصحيفة دبي بأنها حديقة متعة فاخرة عملاقة، حيث تجلب الطهاة المشاهير من أنحاء العالم لإعداد الطعام المفضل للسائحين في الفنادق التي ترتفع نحو ألف قدم. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك فنادق في دبي من تصميم مصممين عالميين مثل جورجيو أرماني وجياني فيرساتشي. ووصفت "تلغراف" دبي بأنها جنة سريعة النمو من الرفاهية والأبهة، وتحتضن أول فندق في العالم من فئة 7 نجوم، هو فندق برج العرب، وأكبر جزيرة صناعية في العالم، جزيرة النخلة، وفندقاً على شكل هرم، وآخر بداخله غابة استوائية مطيرة، وفيلات تحت المياه ومضماراً للتزلج على الجليد.