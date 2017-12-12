«فلاي دبي» تنجز صفقتي تمويل لطائرات «بوينغ 737 ماكس 8»

أعلنت فلاي دبي أمس أنها أغلقت صفقتي تمويل جديدتين ضمن سعي الناقلة إلى تنويع مصادر تمويل أسطولها المتنامي من طائرات بوينغ 737 ماكس 8. وتمت الصـــفقــتان من خلال آليات مبتكرة أولها «جولكو» وهي عقود الإيجار التشغيلية اليابانية وهي المرة الأولى التي يتم فيها تمويل طائرة ماكس من خلال هذه الآلية.

أما الثانية فتــمت من خلال «افيك» ائتلاف ضمان تمويل الطائرات وهي آلية تمويل الدين حيث تعد فلاي دبي أول ناقلة تعــــتمد آلية «افيك» لتمويل الطائرات كما إنها المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا المنتج في المنطقة.

وستسمح آليتا التمويل الجديدتان «جولكو» و «آفيك» لفلاي دبي بمزيد من التنوع لمصادر التمويل فضلا عن فاعليتها في تمويل أسطول الناقلة المتسارع النمو.

وتتمثل آلية التمويل «جولكو» في مشاركة بالحصص لعدد من المؤسسات اليابانية المحلية ذات الأرصدة على شكل ديون مصرفية. وهذا يشكل مصدرا جديدا للتمويل في الناقلة بتصنيف عال ونموذجي للديون المشتركة والتسهيلات. وقام بنك كريدي أجريكول بإدارة المعاملة والممول للدين.

70 طائرة

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «مع توقعاتنا بانضمام اكثر من 70 طائرة لأسطولنا حتى عام 2023، تعد هذه المرة الأولى التي تعتمد فيها فلاي دبي على مصادر التمويل الجديدة هذه، وهذا يعكس رغبتنا في استشراف أكثر الآليات الجديدة المبتكرة والمتوفرة في سوق التمويل».

فيما يتعلق بتمويل «آفيك» قامت شركة مارش العالمية المتخصصة في وساطة التأمين وحلول إدارة المخاطر بدور الوسيط وتمت التغطية التأمينية من قبل ائتلاف من 4 شركات تأمين عالمية وهي آليانز واكسيس كابيتال وفيديليز وسومبو العالمية.

ويوفر ائتلاف التأمين غير المدفوع تجاه تمويل «افيك» وهو مخصص للبنوك ومستثمري أسواق المال الذين يمولون شراء الطائرات الجديدة من بوينغ. كما قامت مؤسسة سوميتومو ميتسو المـــصرفية بتوفير تمويل الدين لفلاي دبي مـــقابل وثيقة التأمين الخاصة بـ «آفيك». وتعد آلية آفيك واحدة من الآليات الأكثر مصداقية باعتبارها آلية مبتكرة توفر لشركات الطيران مصادر تمويل إضافية.

التأجير التشغيلي

وقال اربيند كومار نائب أول للرئيس للمالية «لقد اعتمدنا سابقا على آليات مثل التأجير التشغيلي والتمويل المصرفي التقليدي كما إننا اصدرنا في عام 2014 أول عملية صكوك للناقلة.هذه هي الخطوة المقبلة لعملية التحول في فلاي دبي فيما يتعلق بأشكال التمويل وسوف نستمر في استشراف أي نماذج جديدة لدعم احتياجاتنا التمويلية.

نوجه الشكر والتقدير لشركائنا لثقتهم بمسيرة النجاح والنمو لفلاي دبي ». وفي عام 2017 اعتمدت آلية جولكو لتمويل طائرة واحدة لفلاي دبي فيما سيتم استخدام آلية افيك لتمويل 3 طائرات.

وتسلمت فلاي دبي 5 طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8 ويتوقع أن تتـــسلم طائرة أخرى حتى نهاية العام. كما إن الشركة ستتسلم 70 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس حتى عام 2023. وكانت الشركة قد وقعت خلال معرض دبي للطيران2017 على صفقة لشراء 225 طائرة من طراز 737 ماكس بقيمة 27 مليار دولار.